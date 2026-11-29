Nộm vó cần Hương Canh hấp dẫn thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự phối hợp màu sắc hài hòa, bắt mắt. Đó là màu trắng ngần của cọng rau cần, sắc nâu bóng của thịt hoặc gân vó, màu vàng của bánh đa mật, điểm xuyết sắc đỏ của ớt và màu xanh của các loại rau thơm. Đằng sau đĩa nộm tưởng chừng giản dị là quy trình lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng cùng sự tỉ mỉ, khéo léo của người chế biến.

Để có đĩa nộm tròn vị, khâu quan trọng nhất là chọn rau cần. Không phải loại rau cần nào cũng phù hợp mà phải là giống cần ta được trồng ở những chân ruộng có nguồn nước sạch, giàu phù sa. Chia sẻ về bí quyết chọn nguyên liệu, chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Hương Canh cho biết: “Rau cần làm nộm ngon nhất là vào độ từ tháng Chạp đến hết tháng Giêng. Khi chọn, phải tìm những mớ cần thân trắng nõn, cọng nhỏ, đốt dài và ít lá. Nếu chọn cần già hoặc trồng ở vùng nước tù, cọng sẽ bị xơ, ăn có vị hăng và ngái, làm mất đi độ thanh mát đặc trưng của món ăn”.

Rau cần sau khi nhặt bỏ rễ, lá già, rửa sạch sẽ được thái vát thành từng khúc dài khoảng 3-4cm. Để giữ độ giòn và màu trắng tự nhiên, rau không chần qua nước sôi mà được ngâm nhanh trong nước muối loãng pha chút chanh hoặc giấm gạo, sau đó vớt ra, để ráo trước khi trộn. Những công đoạn tưởng chừng đơn giản ấy đòi hỏi sự cẩn thận, bởi chỉ cần sơ chế không đúng cách, rau dễ mất đi độ giòn và vị thanh vốn có.

Nếu rau cần là nguyên liệu chủ đạo tạo nên vị thanh mát thì các nguyên liệu đi kèm lại góp phần làm nên độ béo, bùi và đậm đà cho món ăn. Theo cách chế biến truyền thống, người dân thường sử dụng gân chân trâu hoặc bò, chao vàng trong mỡ lợn. Đây cũng là yếu tố tạo nên tên gọi “vó cần” độc đáo.

Ngày nay, để phù hợp với khẩu vị và thuận tiện trong chế biến, người dân linh hoạt thay thế bằng tai lợn luộc giòn hoặc thịt ba chỉ rán vàng, thái lát mỏng. Dù nguyên liệu có sự thay đổi, món ăn vẫn giữ được hương vị đặc trưng nhờ sự kết hợp hài hòa của lạc rang giã dập, tỏi băm, ớt tươi, giấm, đường và nước mắm cốt.

Một thành phần tạo nên nét riêng của nộm vó cần Hương Canh là bánh đa mật. Bánh được làm từ gạo tẻ ngon, kết hợp với mật mía của làng nghề truyền thống rồi rán trong dầu ở nhiệt độ vừa phải. Khi chín, bánh có màu vàng cánh gián, tỏa hương thơm của mật mía hòa quyện với vị bùi béo của vừng rang.

Để món nộm đạt hương vị hài hòa, khâu pha nước trộn và kết hợp nguyên liệu cũng rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Nước trộn nộm từ nước mắm cốt, đường, giấm, tỏi và ớt phải được khuấy đều để đạt độ chua, cay, mặn, ngọt hài hòa. Khi trộn, người làm phải bóp nhẹ nhàng để gia vị thấm vào từng lát thịt, tai lợn và cọng cần mà không làm rau bị dập nát. Đặc biệt, bánh đa mật và lạc rang chỉ rắc trước khi bưng lên mâm để giữ được độ giòn”.

Thưởng thức nộm vó cần, thực khách cảm nhận rõ sự hòa quyện của nhiều hương vị. Đó là vị giòn sần sật của tai lợn hoặc vị béo của ba chỉ rán, độ giòn thanh của rau cần, vị bùi của lạc rang, hương thơm của rau kinh giới, rau húng và vị giòn rụm, ngọt dịu của bánh đa mật. Sự kết hợp ấy tạo nên món ăn vừa đậm đà, vừa thanh mát, giúp cân bằng vị giác khi thưởng thức những món ăn giàu đạm.

Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều món ăn mới lạ, nộm vó cần Hương Canh vẫn giữ được hương vị mộc mạc, tinh tế. Không chỉ hiện diện trong những bữa cơm sum họp gia đình hay mâm cỗ truyền thống, món ăn dân dã này còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực lâu đời của người dân đất Cánh.