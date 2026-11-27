Tiểu cảnh hoa bướm trên cầu Ông Đạo

Không gian hoa níu chân du khách trước ngày hội lớn

Những ngày này, các vòng xoay, các công viên ven hồ Xuân Hương, những tuyến phố, nhiều tiểu cảnh nghệ thuật được sắp đặt, chăm chút báo hiệu mùa hội hoa đang đến rất gần. Dọc những con đường, hoa bắt đầu bung nở, làm cho Đà Lạt thêm tươi mới trước ngày hội lớn.

Cầu Ông Đạo nổi bật với tiểu cảnh mang hình tượng hai chú bướm hồng và bướm thổi kèn, kéo violon được tạo tác giữa hàng chục loài hoa nhiều màu sắc. Hình ảnh sống động như tiếng nhạc chào mừng mùa hội.

Tiểu cảnh suối nhạc hoa hấp dẫn du khách

Vòng xoay đài phun nước trước cổng chợ Đà Lạt, gây ấn tượng bởi những hiện tượng, linh vật được kết từ hoa, cây cảnh. Hình tượng người nông dân đội nón lá gợi nhắc nét đẹp trong lao động của người trồng hoa và nghề trồng hoa; thiên thần nhỏ ngồi trên trái dâu tây, máy nhạc tuôn ra suối hoa, đàn dương cầm và những nhạc cụ khổng lồ được kết hợp từ hoa lá, tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa gần gũi vừa giàu sức tưởng tượng.

Đèo Prenn rực rỡ hoa

Đặc biệt, cây đại thụ hoa bên cạnh linh vật chú dê chào đón năm Đinh Mùi 2027 đã tạo điểm nhấn vui tươi. Mỗi hình tượng mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hòa quyện trong tổng thể rực rỡ, là sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người Đà Lạt.

Dốc Lê Đại Hành duyên dáng với tiểu cảnh cung đàn hoa; những phím đàn piano uốn vòng cung nổi bật giữa sắc đỏ của hoa trạng nguyên, xác pháo, phía sau là tán liễu rũ. Vẻ đẹp và đường nét của nhạc tạo nên một góc phố lãng mạn, mang phong vị Đà Lạt.

Du khách check in cùng các tiểu cảnh hoa

Đảo Bích Câu giữa hồ Xuân Hương đã trở thành một đảo hoa. Những mảng màu sắc đan xen từ nhiều loài hoa tạo nên không gian khoáng đạt nổi lên giữa nước hồ xanh biếc. Khu vực Công viên Sương Nguyệt Ánh, Công viên Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quốc Toản, tiểu Công viên Nguyễn Du và các không gian công cộng ven hồ cũng được tô điểm bằng nhiều cụm hoa, mô hình trang trí bắt mắt.

Tiểu cảnh cây đại thụ hoa

Trên đường đèo Prenn, hoa và hội họa tôn thêm vẻ đẹp cho cung đường uốn lượn dưới thông xanh. Hơn 23.000 chậu hoa các loại đã được sắp đặt, trang trí; cùng công trình tranh bích họa 3D trên bờ taluy dài khoảng 100 m, diện tích khoảng 600 m² với hình ảnh quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, thác nước, rừng thông, đồi hoa và cảnh sắc đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng được thể hiện bằng những mảng màu sinh động, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật, gây hiệu ứng thị giác mạnh mẽ ở cửa ngõ ra vào Đà Lạt.

Tiểu cảnh thiên thần ngồi trên quả dâu tây

Hoa tô điểm phố phường chào đón Festival

Hoa đã nở trên khắp phố phường. Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trang trí 10 tuyến đường hoa với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt thực hiện 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt xây dựng công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố, phường Lang Biang - Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa làm cho hoa như đang bung nở khắp nơi.

Tiểu cảnh người trồng hoa và nghề trồng hoa

Có dịp dạo quanh những không gian hoa, bà Trần Thanh Trúc, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự thích thú: “Tôi đến Đà Lạt để nghỉ dưỡng, dù Festival Hoa Đà Lạt chưa đến, nhưng thật bất ngờ khi nhiều tuyến phố đã được trang hoàng bằng hoa rất đẹp. Mỗi nơi có một cách thiết kế riêng, vừa rực rỡ vừa hài hòa với cảnh quan. Tôi nghĩ lễ hội năm nay sẽ rất hấp dẫn”.

Tiểu cảnh phím đàn hoa trên dốc Lê Đại Hành

Háo hức chờ đón ngày hội, chị Nguyễn Thị Vĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt chia sẻ: “Mỗi mùa Festival Hoa, Đà Lạt lại thêm đẹp. Chúng tôi mong chờ những không gian hoa mới, những hoạt động văn hóa đặc sắc và mong muốn du khách sẽ đến với Đà Lạt đông hơn, để cùng người Đà Lạt thưởng lãm vẻ đẹp của hoa”.

Những tiểu cảnh hoa đầu tiên của mùa hội đã thu hút hàng ngàn du khách check in chụp ảnh. Đó cũng là lời chào đón mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Đèo Prenn rực rỡ hoa

Cùng với các không gian hoa, du khách còn có thể ngắm hoa ở nhiều hoạt động của lễ hội như: trưng bày, triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt; triển lãm quốc tế hoa lan hồ điệp Lâm Đồng tại Công viên Trần Quốc Toản; triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế, cuộc thi cắm hoa nghệ thuật và đêm trình diễn áo dài hoa; các làng hoa; các khu du lịch hoa. Đến với Festival Hoa Đà Lạt để cùng dạo bước giữa muôn hồng ngàn tía.