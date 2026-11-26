Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tiên Sơn phối hợp với Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Long Đọi Sơn tổ chức, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng phát biểu khai mạc chương trình

Điểm đáng chú ý của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô trình diễn công nghệ mà còn ở cách tiếp cận mới trong giới thiệu di sản. Những câu chuyện lịch sử vốn được lưu giữ qua kiến trúc, bia đá, hiện vật và tư liệu cổ được chuyển tải bằng ngôn ngữ ánh sáng, hình ảnh, âm thanh, kết hợp với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Qua đó, di sản được đưa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Kể chuyện ngàn năm trên không gian di sản

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng nhấn mạnh, Long Đọi Sơn từ lâu đã gắn liền với ngọn núi thiêng và ngôi cổ tự, trở thành biểu tượng văn hóa, tâm linh đặc sắc của quê hương.

Theo lịch sử, năm 1054, dưới triều vua Lý Thánh Tông, chùa được xây dựng với tên gọi Diên Linh Tự. Đến đầu thế kỷ XII, dưới triều vua Lý Nhân Tông, chùa tiếp tục được mở mang, bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh được xây dựng, ghi dấu một thời kỳ phát triển rực rỡ của Phật giáo và văn hóa Đại Việt thời Lý.

Một trong những giá trị đặc biệt của di tích là bia Sùng Thiện Diên Linh dựng năm 1121, hiện là Bảo vật quốc gia. Tấm bia không chỉ lưu giữ những tư liệu quý về lịch sử xây dựng bảo tháp mà còn phản ánh đời sống tín ngưỡng, văn hóa và trình độ nghệ thuật của cha ông.

Những hình tượng rồng chầu, song long hiến châu, các pho tượng Kim Cương cùng nghệ thuật điêu khắc tinh xảo đã tạo nên giá trị độc đáo của di tích.

Lãnh đạo phường Tiên Sơn tặng hoa chúc mừng

Đáng chú ý, mặt sau văn bia ghi lại việc Phù Thánh Linh Nhân Thái hậu Ỷ Lan, mẹ vua Lý Nhân Tông, cúng tiến 72 mẫu ruộng để lo việc hương đèn, phụng sự Tam bảo. Cùng với đó là tên tuổi của nhiều tín chủ ở các thôn, xã đã phát tâm cúng tiến ruộng, ao cho nhà chùa.

Những dòng chữ khắc trên đá cho thấy việc xây dựng, gìn giữ ngôi cổ tự không chỉ là công việc của triều đình hay giới quý tộc mà còn có sự đóng góp bền bỉ của cộng đồng dân cư.

Đại biểu tham dự chương trình

Truyền thống ấy tiếp tục được nối dài qua nhiều thế hệ. Năm 1591, nhân dân địa phương đã chung sức tu bổ chùa, sự kiện được ghi lại trên chính bia Sùng Thiện Diên Linh. Đây cũng là minh chứng cho sức sống của di sản, được bồi đắp không chỉ bởi những giá trị kiến trúc, nghệ thuật mà còn bởi tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng.

Từ những lớp trầm tích lịch sử ấy, chương trình 3D Mapping đã lựa chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và ánh sáng ngay trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Màn trình diễn kéo dài khoảng 10 phút, gồm 9 phân cảnh, đưa người xem trở về với những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình hình thành và phát triển của Long Đọi Sơn.

Màn trình diễn đưa người xem trở về với những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình hình thành và phát triển của Long Đọi Sơn

Mở đầu là hình ảnh Núi Đọi giữa không gian đồng bằng Bắc Bộ, gắn với thế đất “Cửu Long đội sơn” và những truyền thuyết về vùng đất hội tụ linh khí. Câu nói dân gian “Đầu gối núi Đọi/ Chân dọi Tuần Vường/ Phát tích đế vương/ Lưu truyền vạn đại” cũng được nhắc lại như một lớp ký ức văn hóa gắn bó với vùng đất này.

Từ dấu mốc khởi dựng ngôi chùa năm 1054, câu chuyện tiếp nối với sự ra đời của bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh năm 1118 và hoàn thành năm 1121. Ngọn tháp 13 tầng từng vươn cao giữa trời đất, trở thành biểu tượng cho tài năng, trí tuệ và khát vọng của con người thời đại.

Trung tâm của hành trình trình diễn là bia Sùng Thiện Diên Linh – bảo vật độc bản lưu giữ hơn 4.200 chữ Hán, trong đó có bài ngự đề của vua Lý Nhân Tông và nội dung do danh sĩ Nguyễn Công Bật biên soạn.

Văn bia không chỉ ghi lại việc xây dựng bảo tháp mà còn phản ánh đời sống văn hóa đương thời, với những tư liệu về kinh đô Thăng Long, lễ hội đèn Quảng Chiếu và nghệ thuật múa rối nước.

Các phân cảnh tiếp theo lần lượt tái hiện hình tượng bốn rồng thời Lý chạm khắc dưới chân bia, sáu pho tượng Kim Cương hộ pháp, dấu ấn Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan với việc tiến cúng 72 mẫu ruộng và câu chuyện nhân dân Đọi Sơn chung tay dựng lại bia đá năm 1591.

Trình diễn nghệ thuật 3D Mapping kết hợp 350 drone tạo hiệu ứng ánh sáng trên bầu trời

Thông qua công nghệ trình chiếu, những đường nét chạm khắc và biểu tượng nghệ thuật trên di tích được thể hiện sinh động, giúp người xem có thêm cách tiếp cận trực quan với các giá trị lịch sử. Đây cũng là điểm khác biệt của chương trình: công nghệ không đứng ngoài di sản mà trở thành phương tiện diễn giải, làm rõ những câu chuyện và giá trị vốn có của di tích.

Tiếp nối màn trình diễn 3D Mapping, 350 drone đồng loạt tạo nên màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng ấn tượng trên bầu trời khu vực sân Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. Chín hình ảnh được sắp xếp theo mạch kể từ địa thế tự nhiên, truyền thống lịch sử đến những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Long Đọi Sơn.

Mở đầu là hình ảnh Núi Đọi, sông Châu và chín giếng; tiếp đó là hình tượng nhà vua dắt trâu đi cày, gợi nhắc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Hình ảnh Long Đọi Sơn, rồng dưới chân bia Sùng Thiện Diên Linh, hoa sen nở và tượng Phật Di Lặc ngồi trên đài sen lần lượt xuất hiện. Màn trình diễn khép lại bằng hình ảnh trống Đọi cùng thông điệp “Linh khí hội tụ”.

Việc đưa những biểu tượng văn hóa bản địa lên bầu trời bằng công nghệ Drone tạo nên một không gian trình diễn mới, đồng thời chuyển tải câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Kết nối di sản truyền thống với đời sống đương đại

Không chỉ có các màn trình diễn công nghệ, chương trình còn tạo nên không gian hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách khi đến với di tích.

Nghệ thuật múa rối nước được tổ chức tại khu vực cổng Tam Quan với ba khung giờ trong ngày. Đáng chú ý, đây cũng là loại hình nghệ thuật được nhắc đến trong văn bia Sùng Thiện Diên Linh, tạo nên sự kết nối thú vị giữa tư liệu lịch sử và hoạt động trình diễn đương đại.

Tại cổng chùa, chương trình trống hội Đọi Tam, múa sạp và các tiết mục văn hóa dân gian mang đến không khí sôi động. Trong khi đó, khu vực sân Tháp Bia giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát xoan, hát xẩm, chèo và trình diễn nhạc cụ dân tộc.

Màn trình diễn nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pa Thẻn tại sân Đức Ông cũng góp phần giới thiệu sự phong phú, đa dạng của bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cùng với hoạt động biểu diễn, khu vực sân bàn cờ tổ chức trưng bày hình ảnh, cổ vật và các bảo vật quốc gia gắn với di tích, trong đó có bia Sùng Thiện Diên Linh và sáu pho tượng Kim Cương thời Lý. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu trực tiếp những giá trị lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc được lưu giữ tại Chùa Long Đọi Sơn.

Đông đảo nhân dân theo dõi chương trình

Sự kết hợp giữa trình diễn công nghệ, nghệ thuật dân gian và hoạt động trưng bày đã tạo nên một không gian di sản đa trải nghiệm. Ở đó, người xem không chỉ tiếp nhận thông tin qua lời giới thiệu hay những tấm bảng tư liệu mà còn được trực tiếp thưởng thức, quan sát và cảm nhận các giá trị văn hóa trong không gian di tích.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của Long Đọi Sơn vẫn nằm ở chính những di sản vật thể và phi vật thể đã được các thế hệ gìn giữ qua gần một thiên niên kỷ. Công nghệ trình diễn chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp công chúng hiểu sâu hơn về di sản, khơi gợi sự quan tâm và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo tồn những giá trị ấy.

Chủ tịch UBND phường Tiên Sơn Ngô Đức Dũng cho biết, thời gian qua, Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Long Đọi Sơn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng hành, đóng góp công sức và kinh phí của nhà chùa, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng đông đảo nhân dân trong công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích.

Những đóng góp đó đã góp phần gìn giữ cảnh quan, kiến trúc và các giá trị văn hóa, tâm linh của ngôi cổ tự.

Những hình ảnh gắn với văn hoá truyền thống vùng Tiên Sơn

Trong thời gian tới, phường Tiên Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà chùa và cộng đồng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị di tích; chú trọng gìn giữ cảnh quan, bảo vệ các hiện vật, di vật quý; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, gắn phát huy giá trị di sản với quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển du lịch bền vững.

Từ câu chuyện gần 1.000 năm của Long Đọi Sơn có thể thấy, di sản không chỉ được tạo dựng bởi tài năng, trí tuệ của cha ông mà còn trường tồn nhờ sự chung tay của cộng đồng. Bởi vậy, đổi mới cách thức giới thiệu, quảng bá di sản cần song hành với việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm gìn giữ di sản trong đời sống hôm nay.