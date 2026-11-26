Chương trình diễn ra trong không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng nói riêng; góp phần nâng cao nhận thức, tình yêu và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

Chương trình đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh, phong phú, để người dân và du khách thưởng thức nghệ thuật, giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm những sắc thái văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng tặng hoa và trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Bá Vương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là địa phương có đời sống văn hóa đa dạng, nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc.

Trong đó, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số với những nét đẹp độc đáo, giàu bản sắc góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của thành phố.

Theo ông Vương, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa ấy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn của mỗi cộng đồng, mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa truyền thống là dịp để những giá trị di sản tiếp tục được lan tỏa, hiện diện trong đời sống đương đại.

Múa tung tung da dá của đồng bào Cơ Tu

Kết nối, lan tỏa các giá trị di sản văn hóa

Chương trình “Đà Nẵng - Sắc màu văn hóa” diễn ra trong hai ngày 26 và 28.11 với các nội dung biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trình diễn trang phục dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu dành cho người dân và du khách.

Trong đêm khai mạc 26.11 với chủ đề “Giao lưu văn hóa nghệ thuật - Kết nối và lan tỏa các giá trị di sản”, khán giả được thưởng thức các tiết mục ca, múa, nhạc mang âm hưởng dân ca, khai thác chất liệu văn hóa truyền thống của nhiều vùng miền.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ đồng bào dân tộc Cơ Tu, Ca Dong cùng các câu lạc bộ Bài Chòi, Dân ca thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố.

Những tiết mục nghệ thuật góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của các cộng đồng dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để các đội văn nghệ giao lưu, chia sẻ và kết nối.

Chương trình tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, gần gũi để người dân và du khách có cơ hội thưởng thức nghệ thuật

Đáng chú ý, hoạt động giao lưu, trò chuyện cùng nghệ nhân được tổ chức nhằm giúp khán giả hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa truyền thống, quá trình gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản trong đời sống cộng đồng.

Qua những câu chuyện, trải nghiệm thực tế của người trực tiếp gìn giữ di sản, văn hóa truyền thống được giới thiệu gần gũi hơn, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công tác bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bên cạnh các tiết mục mang đậm dấu ấn truyền thống, chương trình còn giới thiệu những màn biểu diễn nghệ thuật mang hơi thở đương đại, thể hiện sự tiếp nối và phát huy bản sắc văn hóa trong đời sống hôm nay.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, mở rộng sự kết nối giữa các thế hệ, các cộng đồng dân tộc và công chúng yêu văn hóa.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt Nam nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng nói riêng

Du khách quốc tế thích thú tham gia chương trình

Tôn vinh bản sắc qua trang phục dân tộc

Tiếp nối các hoạt động giao lưu nghệ thuật, tối 28.11, chương trình sẽ diễn ra phần trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu trang phục - Dấu ấn văn hóa các dân tộc”.

Hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, sự tinh tế trong từng đường nét, hoa văn, màu sắc mà còn góp phần làm nổi bật những dấu ấn văn hóa, quan niệm thẩm mỹ và bản sắc riêng của các cộng đồng dân tộc. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thông qua một hình thức thể hiện trực quan, sinh động.

Ông Lê Bá Vương cho biết, thông qua chương trình, Trung tâm mong muốn tiếp tục khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, tạo điều kiện để nghệ nhân, các đội, nhóm văn nghệ, câu lạc bộ và những người yêu văn hóa gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng chung tay đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Giao lưu văn hóa nghệ thuật - Kết nối và lan tỏa các giá trị di sản

Chương trình cũng là dịp tôn vinh vai trò của các nghệ nhân - những người trực tiếp thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản văn hóa; ghi nhận đóng góp của các đội văn nghệ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu lạc bộ và lực lượng hoạt động văn hóa nghệ thuật trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn và trình diễn trang phục, “Đà Nẵng - Sắc màu văn hóa” góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng đến xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.