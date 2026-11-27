Bức tranh lễ hội qua những con số

Lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II – năm 2026 diễn ra tối 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên).

Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II đã thực sự trở thành điểm hẹn của người dân, du khách.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, ngành du lịch Cà Mau đón khoảng 230.000 lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực, mang về doanh thu ước đạt 330 tỷ đồng.

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP với 236 mặt hàng đặc trưng của Cà Mau và các tỉnh, thành bạn đã đạt doanh thu trên 5,3 tỷ đồng.

Không gian lễ hội quy tụ 375 gian hàng, phác hoạ bức tranh toàn cảnh sống động về kinh tế - văn hoá địa phương.

Trong đó, 130 gian hàng chuyên ngành tôm, 20 gian hàng công nghệ đổi mới sáng tạo cùng triển lãm nghệ thuật “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa” đã phản ánh rõ nét quá trình hiện đại hóa chuỗi giá trị ngành hàng tỷ đô của tỉnh.

Không gian trưng bày 20 gian hàng công nghệ đổi mới sáng tạo thu hút đông đảo người dân, du khách và các em thiếu nhi đến tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, ngày hội việc làm trong khuôn khổ sự kiện với sự tham gia của 67 đơn vị, doanh nghiệp đã thu hút khoảng 2.000 lượt lao động đến tìm hiểu, mở ra cơ hội kết nối cung - cầu nhân lực thiết thực cho địa phương.

Khi văn hoá bản địa sống động giữa lễ hội

Ở Cà Mau, con tôm không đơn thuần là sinh kế mà đã hoà quyện sâu sắc vào đời sống tinh thần, tạo nên bản sắc văn hoá sông nước, rừng và biển đặc trưng.

Những mô hình nuôi tôm - rừng, tôm - lúa chính là kết tinh của tri thức bản địa và tư duy sống thuận thiên qua nhiều thế hệ của người dân Đất Mũi. Tinh thần ấy được tái hiện chân thực, giàu cảm xúc trong không gian Festival Tôm lần thứ II.

Khu vực trưng bày mô hình tôm - rừng và Cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau” năm 2026 thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Hằng đêm, khu vực 20 gian hàng ẩm thực mang chủ đề “Hương vị Đất Mũi truyền thống” luôn chật kín thực khách.

Những màn quảng diễn chế biến đặc sản không chỉ chinh phục vị giác bởi độ tươi ngon, ngọt thanh tự nhiên, mà còn kể câu chuyện về sự hào sảng, hiếu khách của con người Cà Mau.

Các trò chơi gắn với con tôm Cà Mau như: “Bắt tôm trong bể nhanh nhất”, “Câu tôm càng xanh”, “Xếp mô hình con tôm Cà Mau”, “Hoá trang tôm vui” và “Phân loại tôm nhanh” đã mang đến không gian trải nghiệm mới lạ. (Ảnh: Trò chơi “Xếp mô hình con tôm Cà Mau”).

Không khí sôi nổi và những giá trị văn hoá được lan toả qua chuỗi trò chơi dân gian mang đậm hơi thở lao động vùng nuôi tôm, thu hút khoảng 15.000 lượt người trực tiếp tham gia, cổ vũ và đạt hơn 500.000 lượt tiếp cận trên không gian mạng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Thị Thuý Duy nhận định: “Những con số này không chỉ thể hiện sức hút của các trò chơi dân gian, mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét khi kết hợp hoạt động trải nghiệm trực tiếp với truyền thông trên nền tảng số”.

Sự chỉn chu trong khâu tổ chức cùng không gian văn hoá giàu bản sắc đã để lại ấn tượng đẹp với du khách. Lần đầu đưa gia đình từ Thành phố Hồ Chí Minh về thăm Cà Mau đúng dịp lễ hội, bà Phạm Thị Lâm bày tỏ sự thích thú trước quy mô hoành tráng của chuỗi sự kiện và diện mạo khang trang của Quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng con tôm nổi bật.

Bước đệm cho hành trình vươn xa

Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II còn diễn ra các hội nghị, diễn đàn, tập trung giải bài toán phát triển bền vững cho ngành tôm Việt Nam.

Tại Diễn đàn “Định vị ngành tôm Việt Nam - Giải pháp phát triển bền vững”, các chuyên gia và doanh nghiệp đã đi sâu mổ xẻ những điểm nghẽn trong chuỗi giá trị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mang tính bước ngoặt. Nổi bật là lễ ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO), cùng biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Thông Thuận (Lâm Đồng) và Công ty TNHH Nuôi trồng thuỷ sản Topgen (Thái Lan).

“Các ký kết hợp tác tại Festival Tôm lần này khi được triển khai thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành tôm Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu”, Chủ tịch Hội Thuỷ sản Việt Nam Phùng Đức Tiến khẳng định.

Lễ ký kết tại Diễn đàn Tôm Việt Nam năm 2026 trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 đã khép lại, nhưng những giá trị thực tiễn từ sự kiện mở ra nhiều triển vọng cho vùng đất địa đầu cực Nam.

Thành công của chuỗi sự kiện không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức, các chương trình văn hoá, nghệ thuật, hoạt động trưng bày hay xúc tiến thương mại. Điều đáng trân trọng hơn là sự kiện đã tạo thêm cơ hội kết nối văn hoá với kinh tế, du lịch và thương mại; kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, nhà khoa học với thực tiễn và địa phương với đối tác, thị trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng khẳng định.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy hiệu ứng lan toả của Festival để chuyển hoá các cam kết xúc tiến thành động lực tăng trưởng thực chất cho ngành tôm.

Song song đó, địa phương sẽ đẩy mạnh liên kết vùng, kiến tạo các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm và ẩm thực đặc trưng gắn với rừng, biển và không gian văn hoá, đưa tinh thần Ngày Văn hoá Việt Nam trở thành sức mạnh nội sinh bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội./.