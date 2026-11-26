Nét văn hoá đậm chất Hà Nội trên tàu

Chiều 26/11/2026, tại phường Từ Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm phối hợp, kết nối sản phẩm du lịch Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô, tuyến Hà Nội – Bắc Ninh.

Kết quả khai thác và những hạn chế về thời lượng tham quan, dịch vụ tại điểm đến được đặt ra trong đợt đánh giá này. Từ ngày 6/9/2025 đến 9/9/2026, tuyến phục vụ hơn 100.000 lượt khách qua 437 chuyến, doanh thu bán vé đạt trên 61 tỷ đồng. Nguồn khách từ đường sắt đã mở thêm cơ hội kinh doanh cho các đơn vị vận chuyển, người cung cấp đặc sản và dịch vụ văn hóa tại Từ Sơn.

Đặc trưng của hành trình bắt đầu ngay trên các toa tàu. Tên cửa ô trên thân toa, ảnh Hà Nội xưa bên cửa sổ và thực đơn với phở, bún chả, bánh cuốn tạo nên không gian gợi nhớ đời sống Thủ đô. Ghế ngồi có hình trang trí dân gian, quà bánh được bày trên bàn trà. Những chi tiết ấy đưa văn hóa vào trải nghiệm di chuyển, tạo sự tiếp nối khi khách xuống ga Từ Sơn để đến đền Đô.

Du khách thích thú khi chụp ảnh trước khi lên tàu

Tại di tích thờ các vị vua triều Lý, du khách tìm hiểu lịch sử, thưởng thức Quan họ, tiếp cận tranh Đông Hồ, nghề làm bánh phu thê và thư pháp. Mối liên hệ lịch sử giữa Thăng Long và vùng đất phát tích vương triều Lý tạo chiều sâu cho tuyến du lịch. Từ câu chuyện trên tàu đến di tích và sinh hoạt văn hóa ở điểm đến, hành trình có điều kiện hình thành một nội dung xuyên suốt.

Đối với Bắc Ninh, việc đón khách theo lịch tàu giúp địa phương chủ động tổ chức phục vụ. Công tác chỉnh trang ga Từ Sơn, bố trí xe trung chuyển và xây dựng hoạt động trải nghiệm tại đền Đô cho thấy liên kết vùng đã đi vào những phần việc cụ thể. Hiệu quả của tuyến phụ thuộc vào sự phối hợp giữa ngành đường sắt, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị quản lý điểm đến.

Đền Đô giữ vai trò quan trọng trong sự kết nối ấy. Lượng khách đến đều đặn tạo thêm cơ hội giới thiệu lịch sử triều Lý, đưa đặc sản địa phương đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, lịch trình hiện dành khoảng 120 phút cho cả chặng từ ga Từ Sơn đến đền Đô và trở lại, khiến thời gian thực tế tại di tích bị thu hẹp. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tìm hiểu di sản và sử dụng dịch vụ của khách.

Những hạn chế khác cũng được nhận diện qua quá trình khai thác. Dịch vụ quanh đền còn nhỏ lẻ, sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thông tin về văn hóa Bắc Ninh trên tàu còn ít. Vì vậy, kéo dài thời gian dừng cần đi cùng việc tổ chức lại thuyết minh, khu trải nghiệm và nơi giới thiệu sản phẩm địa phương. Người làm nghề cần có điều kiện trực tiếp kể câu chuyện về sản phẩm mình tạo ra.

Góc hoài niệm trên chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô

Hướng phát triển tiếp theo là mở rộng hành trình từ đền Đô sang cụm di tích Đồng Kỵ và Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Tuyến đã được chạy thử nghiệm ngày 30/8/2026. Ngành văn hóa, du lịch đề xuất nghiên cứu khai thác chính thức tuyến mở rộng từ tháng 1/2027, đồng thời xây dựng chương trình một ngày, hai ngày một đêm để tăng thời gian lưu lại Bắc Ninh.

Việc mở thêm điểm tham quan đòi hỏi lựa chọn theo chủ đề và khả năng phục vụ. Đền Đô có thể là điểm kết nối để khách tiếp tục khám phá di tích, làng nghề lân cận. Mỗi điểm dừng cần đủ thời gian cho thuyết minh và giao lưu, giúp du khách hiểu thêm về vùng đất, có nhu cầu quay lại và sử dụng dịch vụ của cộng đồng.

Dịp này, ba tập thể và năm cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen vì thành tích trong phối hợp vận hành, quảng bá sản phẩm. Sau năm đầu khai thác, yêu cầu đặt ra cho tuyến tàu là nâng chất lượng toàn hành trình, gắn sức hút của trải nghiệm đường sắt với chiều sâu di sản và sinh kế của người dân quanh đền Đô.