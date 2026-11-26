Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cùng các giảng viên, sinh viên tiếng Việt của Đại học Sofia “St. Kliment Ohridski” tham gia lễ hội, giới thiệu ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và những nét văn hóa truyền thống Việt Nam tới công chúng sở tại.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Ngôn ngữ và Văn hóa thế giới ở Burgas.

Lần đầu tiên được Khoa Ngữ văn cổ điển và hiện đại thuộc Đại học Sofia tổ chức tại Burgas, lễ hội quy tụ hơn 20 chương trình đào tạo ngôn ngữ, với sự tham gia của giảng viên, chuyên gia, sinh viên và các đơn vị đồng hành. Sự kiện góp phần giới thiệu hoạt động đào tạo, nghiên cứu của nhà trường, đồng thời mở rộng giao lưu với cộng đồng địa phương.

Tại khu phức hợp Central Park Burgas, các hoạt động biểu diễn, gian hàng trải nghiệm, xưởng thực hành, tọa đàm và bài giảng mở tạo nên không gian khám phá nhiều nền văn hóa. Lễ hội đón hàng trăm lượt học sinh trung học, giáo viên ngoại ngữ và người dân Burgas.

Trong không gian Việt Nam, người tham dự được trải nghiệm vẽ trên quạt, trang trí đèn lồng và tìm hiểu các sản phẩm mây tre đan. Những hoạt động thực hành tạo dịp để khách tham quan khám phá hình ảnh, màu sắc và chất liệu quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Không gian Việt Nam tại sự kiện.

Buổi giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống do Tiến sĩ Raina Beneva thực hiện giúp học sinh tiếp cận những nét đặc sắc của hội họa truyền thống Việt Nam. Sau phần giới thiệu, các em trực tiếp tô màu các phiên bản tranh Đông Hồ, tìm hiểu cách thể hiện hình ảnh và màu sắc của dòng tranh dân gian này.

Các trò chơi tìm hiểu văn hóa, di sản Việt Nam, mô phỏng đua thuyền và đập niêu cũng tạo không khí hào hứng. Việc kết hợp giới thiệu kiến thức với trải nghiệm thực hành giúp người tham dự tiếp cận văn hóa Việt Nam một cách gần gũi.

Nhóm Việt Nam đóng góp ba bài thuyết trình, gồm “Mùa hè Việt Nam của họa sĩ Bulgaria Docho Dochev” do Tiến sĩ Raina Beneva trình bày; “Lễ hội và linh vật huyền thoại của Việt Nam” của sinh viên Mihaela Yordanova; và “Di sản Việt Nam – Giá trị nhân loại” của Tiến sĩ Lê Thị Thanh Tâm.

Múa sen tại sự kiện.

Các nội dung mở ra những góc nhìn về mỹ thuật, lễ hội và di sản, đồng thời thể hiện sự quan tâm của giảng viên, sinh viên Bulgaria đối với đất nước, con người Việt Nam.

Một điểm nhấn của lễ hội là chương trình “Hành trình văn học vòng quanh thế giới” tối 21/11, được Giáo sư Georgi Bardarov phát biểu khai mạc. Thơ Việt Nam, Trung Quốc, thi ca Arab và tản văn Nhật Bản được giới thiệu bằng ngôn ngữ gốc, đưa người nghe đến với âm điệu và cách biểu đạt của nhiều nền văn học.

Đại diện nhóm tiếng Việt, sinh viên Mihaela Yordanova đọc bài thơ Thuyền và biển của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đây cũng là tác phẩm được em chuyển ngữ sang tiếng Bulgaria và giành giải xuất sắc trong năm học 2025–2026. Phần trình bày cho thấy sự gắn kết giữa việc học tiếng Việt, tìm hiểu văn học và thực hành dịch thuật của sinh viên Bulgaria.

Các hoạt động trò chơi tại sự kiện.

Cùng với các hoạt động của nhóm Việt Nam, công chúng có thể làm mặt nạ Venice, mặt nạ châu Phi, ghép tranh khảm Ba Tư, làm kẹp sách Indonesia; trải nghiệm cắt giấy Trung Quốc, nghệ thuật Rangoli của Ấn Độ và họa tiết gạch men Azulejo của Bồ Đào Nha.

Các hoạt động thư pháp, trò chơi ngôn ngữ, lớp học nhảy Armenia và giới thiệu nhạc cụ tre Angklung của Indonesia tạo thêm cơ hội khám phá văn hóa thế giới.

Khoa Ngữ văn cổ điển và hiện đại là một trong những khoa lớn của Đại học Sofia, với 15 bộ môn, 25 chương trình cử nhân và hơn 30 chương trình thạc sĩ.

Khoa giảng dạy hơn 40 ngoại ngữ cho gần 2.000 sinh viên, với đội ngũ hơn 250 nhân sự cơ hữu cùng các chuyên gia, giảng viên bản ngữ được mời tham gia đào tạo. Từ năm 2025, Khoa triển khai các chương trình cử nhân chính quy tại Phân hiệu Burgas của Đại học Sofia.

Bạn bè quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Lễ hội giúp học sinh trung học tìm hiểu các lựa chọn học tập, đồng thời đưa hoạt động giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Thông qua thơ ca, hội họa và trải nghiệm thực hành, sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cùng các giảng viên, sinh viên tiếng Việt góp phần khơi gợi sự quan tâm đến tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria)