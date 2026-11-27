Đồi cỏ hồng Masara ở thôn Masara, xã Tà Năng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 70 km, khoác lên mình sắc cỏ hồng phơn phớt, trải dài trên những triền đồi nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh tựa thảo nguyên giữa núi rừng cao nguyên

Những thảm cỏ hồng trải rộng trên các sườn đồi, uốn lượn theo địa hình tự nhiên. Những mảng màu hồng tím đan xen với sắc xanh của cây rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên khoáng đạt, khiến nhiều người liên tưởng đến những vùng thảo nguyên xa xôi

Khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu xuống, từng khóm cỏ nhỏ ánh lên màu hồng tím dịu nhẹ. Đây là thời điểm đồi cỏ hồng khoe sắc đẹp nhất, khi ánh sáng và màu cỏ hòa quyện, tạo nên khung cảnh mềm mại trên những triền đồi

Sáng sớm, sương còn đọng trên những ngọn cỏ li ti, khiến cả triền đồi như được phủ một lớp tuyết mỏng. Dưới ánh mặt trời, những giọt sương lấp lánh, làm nổi bật vẻ đẹp mong manh của mùa cỏ hồng - sắc màu chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định vào cuối năm

Không mọc thành những thảm cỏ bằng phẳng, cỏ hồng bám theo từng triền dốc, tạo thành những đường cong tự nhiên. Từ xa nhìn lại, các dải cỏ nối tiếp nhau như những con sóng mềm mại đang lan trên sườn đồi

Không mọc thành những thảm cỏ bằng phẳng, cỏ hồng bám theo từng triền dốc, tạo thành những đường cong tự nhiên. Từ xa nhìn lại, các dải cỏ nối tiếp nhau như những con sóng mềm mại đang lan trên sườn đồi rộng cả trăm ha

Sắc hồng của Masara không đến từ những loài hoa rực rỡ mà được tạo nên bởi những khóm cỏ dại thấp, thân lá mảnh và những chùm hoa li ti. Khi cuối năm đến, cỏ chuyển sang màu tím hồng, phủ lên vùng đồi một gam màu rất riêng của thiên nhiên Tà Năng

Các lối mòn nhỏ len lỏi qua những triền cỏ, dẫn bước chân người khám phá đến những góc nhìn khác nhau. Không có những công trình cầu kỳ, chính địa hình tự nhiên và thảm cỏ trải dài đã tạo nên sức hút cho vùng đồi này

Rời xa nhịp sống náo nhiệt, đứng giữa đồi cỏ hồng Masara, du khách có thể cảm nhận rõ từng làn gió cao nguyên thổi qua những triền cỏ. Không gian rộng mở, ít tiếng ồn và cảnh sắc nguyên sơ mang đến cảm giác thư thái hiếm có

Không chỉ đến để ngắm cảnh, nhiều bạn trẻ còn tìm đến Masara để trải nghiệm, khám phá và lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa cỏ hồng. Mỗi góc đồi, mỗi lối mòn đều có thể trở thành một khung hình đáng nhớ

Giữa không gian mênh mang, du khách tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm bên thảm cỏ hồng. Sắc cỏ dịu nhẹ, nền trời cao và những triền đồi nối tiếp nhau tạo nên phông nền tự nhiên mà không cần sắp đặt

Bình minh nhìn từ đồi cỏ hồng Masara, phía xa là những dãy núi trập trùng của xã Phan Sơn giáp xã Tà Năng. Ánh mặt trời dần xuyên qua màn sương, đánh thức không gian núi rừng rộng lớn

Đến cuối ngày, ánh nắng xuyên qua những hàng thông, tạo thành những vệt sáng trải dài trên thảm cỏ. Sắc hồng dần hòa cùng màu vàng nâu của đất và màu xanh của núi rừng, mang đến một diện mạo khác cho đồi cỏ khi chiều xuống

Chưa có nhiều hoạt động dịch vụ du lịch, Masara vẫn giữ được nét mộc mạc với những triền cỏ tự nhiên, hàng thông già và không gian thoáng đãng. Chính sự nguyên bản ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng, nhất là với những người muốn tìm một nơi để tạm rời xa sự ồn ào

Mùa cỏ hồng rồi sẽ qua, những triền đồi sẽ trở lại với sắc xanh và màu vàng của cỏ theo từng mùa. Nhưng với những ai từng đặt chân đến Masara, sắc hồng dịu nhẹ giữa núi rừng Tà Năng chắc chắn sẽ là một trong những ký ức đẹp về thiên nhiên Lâm Đồng

Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, cho biết khu vực đồi cỏ hồng Masara gồm nhiều quả đồi nối tiếp, liền kề nhau, với diện tích rộng hàng trăm hecta. Không chỉ có cảnh quan tự nhiên đặc sắc, khu vực này còn sở hữu tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm

Theo ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, nếu được giao quản lý khu vực Masara, địa phương sẽ kêu gọi đầu tư, từng bước hình thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Đặc biệt, Masara có thể kết nối với tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng nổi tiếng cả nước, tạo thành hai sản phẩm du lịch trải nghiệm bổ trợ cho nhau, góp phần thu hút du khách đến khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương