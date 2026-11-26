Đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bước vào thời khắc đẹp và quyến rũ nhất năm khi những sắc hoa đua nhau khoe sắc

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, Đà Lạt càng trở nên quyến rũ bởi những sắc hoa rực rỡ. Dọc các tuyến đường, tại công viên, vòng xoay hay những góc phố nhỏ, hoa hiện diện khắp nơi, tạo nên những điểm nhấn đầy màu sắc.

Những tiểu cảnh được bài trí công phu, kết hợp hài hòa giữa hoa, cây xanh và cảnh quan đặc trưng của phố núi. Mỗi không gian mang một vẻ đẹp riêng, tạo thêm nhiều điểm check-in thú vị cho người dân và du khách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc (hàng đầu thứ 6 từ phải qua) cùng hàng ngàn phụ nữ đồng diễn dân vũ giữa phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 23/11/2026

Đến Đà Lạt thời điểm này, du khách không cần tìm đến những điểm tham quan nổi tiếng mới có được những bức ảnh đẹp.

Chỉ cần dạo bước trên phố, dừng chân bên một thảm hoa hay một góc đường cũng có thể lưu lại những khoảnh khắc đậm chất Đà Lạt.

Khung cảnh nên thơ trong tiết trời nắng lạnh giữa đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng) cuối tháng 11/2026, trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026

Qua mỗi khung hình, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa mà còn thấy rõ không khí rộn ràng trước thềm lễ hội.

Tiểu cảnh được tạo ngay vòng xoay chợ Đà Lạt (Lâm Đồng) tôn vinh hoa và người trồng

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ khai mạc vào ngày 20/12. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của Lâm Đồng dịp cuối năm.

Du khách như lạc bước vào khung cảnh thơ mộng khi sắc hoa rực rỡ khắp các khuôn viên của Đà Lạt (Lâm Đồng)

Đà Lạt đang tiếp tục hoàn thiện các không gian hoa, chỉnh trang cảnh quan đô thị, sẵn sàng chào đón người dân và du khách đến với mùa lễ hội.

Hoa khoe sắc ở mọi tiểu cảnh giữa đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng), giúp cho du khách mê mẩn check-in với những bức ảnh đẹp

Du khách tranh thủ chụp hình lưu niệm tại một tiểu cảnh rực rỡ sắc hoa bên hồ Xuân Hương, đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng)

Sắc hoa rực rỡ xuất hiện ở mọi nơi trên đường phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến cho những người đi đường cũng phải mê mẩn

Du khách nước ngoài mang theo bên mình chiếc máy ảnh để sẵn sàng ghi lại cảnh đẹp ở mọi nơi của Đà Lạt (Lâm Đồng)

Một du khách nước ngoài check-in cùng phụ nữ Việt Nam trước vườn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng)

Các tiểu cảnh ven hồ Xuân Hương được trang trí theo chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” của Festival Hoa Đà Lạt 2026

Du khách đắm mình trong vẻ đẹp và sắc màu rực rỡ của hoa Đà Lạt giữa tiết trời nắng lạnh những ngày cuối năm

Người dân, du khách dạo bước trên những cung đường đô thị Đà Lạt có đầy hoa khoe sắc

Du khách tranh thủ check-in tại một gốc đào lâu năm nở sớm dọc đường phố Đà Lạt (Lâm Đồng)

Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt đầu mùa đông khách và nhiều tuyến đường luôn nhộn nhịp người chụp ảnh check-in

Du khách đắm mình vào những bức tường hoa được dệt tự nhiên dọc các tuyến đường của đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng)

Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ chụp hình lưu niệm bên những bức tranh dệt hoa ven đường phố Đà Lạt (Lâm Đồng)

Du khách tranh thủ chụp hình lưu niệm tại cánh đồng hoa ở khu vực Đồi Cù Đà Lạt (Lâm Đồng)

Một tiểu cảnh dễ thương được tạo cảnh ven hồ Xuân Hương trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2026

Những du khách nhí có chuyến trải nghiệm xe điện go kart giữa rừng hoa Đà Lạt (Lâm Đồng)

Hàng trăm phụ nữ đồng diễn các tiết mục dân vũ, góp phần dệt thêm sắc hoa trong mùa lễ hội của Đà Lạt (Lâm Đồng)

Từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12/2026, Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ diễn ra loạt sự kiện văn hóa đặc sắc dịp Festival Hoa Đà Lạt 2026