Qua từng hiện vật, hình ảnh và không gian tái hiện, những lát cắt đời sống của cha ông được giới thiệu đến công chúng, khơi dậy sự quan tâm đối với các giá trị văn hoá truyền thống trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Từ đó, để lại câu chuyện về trách nhiệm bảo tồn và trao truyền bản sắc văn hoá đối với hiện tại và các thế hệ mai sau.

Hình ảnh phụ nữ bên khung cửa sổ miệt mài may vá, tái hiện nét sinh hoạt đời thường và sự khéo léo của phụ nữ Nam Bộ xưa.

Không gian trưng bày đưa người dân, du khách trở về với nét sinh hoạt quen thuộc của cư dân Nam Bộ xưa. Từ kiến trúc nhà ở, trang phục, vật dụng gia đình đến công cụ lao động, sản xuất, mỗi hiện vật gắn với câu chuyện về lịch sử hình thành, cuộc sống mưu sinh và đời sống tinh thần của người dân Cà Mau. Những vật dụng bình dị nhưng qua thời gian trở thành dấu tích, giúp người xem hình dung về nếp nhà, phong tục và cách ứng xử trong đời sống thường ngày.

Chị Nguyễn Tuyết Kha, phường An Xuyên, chia sẻ: “Tham quan không gian trưng bày, tôi hiểu thêm về đời sống, phong tục và những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Kinh - Khmer - Hoa. Ðây là dịp để thế hệ trẻ biết và trân trọng những giá trị truyền thống mà ông cha gìn giữ, lưu truyền”.

Trầu cau, bình trà được bài trí trang trọng trong gian nhà truyền thống của người Kinh Nam Bộ, thể hiện nét đẹp trong văn hoá tiếp khách, giao tiếp và nếp sinh hoạt gia đình xưa.

Mỗi cộng đồng dân tộc trên đất Cà Mau có nét văn hoá riêng, được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Văn hoá Khmer hiện diện qua kiến trúc chùa, trang phục, tín ngưỡng, lễ hội và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Người Hoa lưu giữ bản sắc qua phong tục, tập quán, kiến trúc, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Văn hoá người Kinh gắn với nếp nhà Nam Bộ, đời sống sông nước, hoạt động lao động sản xuất và nghệ thuật dân gian. Qua quá trình cộng cư, giao lưu và gắn bó, các giá trị văn hoá ấy có sự tiếp biến, đan xen, tạo nên diện mạo đa dạng của vùng đất địa đầu cực Nam.

Nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer.

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, cho biết, điều đọng lại sau không gian trưng bày không chỉ là hình ảnh đẹp hay sự thích thú của người xem, mà còn là sự nhận diện sâu sắc hơn về giá trị văn hoá được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi hiện vật, câu chuyện được giới thiệu kết nối quá khứ với hiện tại, để thế hệ hôm nay hiểu hơn về cuộc sống của cha ông, trân trọng giá trị truyền thống và thêm tự hào về bản sắc văn hoá quê hương.

Cùng với bảo tồn, những giá trị văn hoá được giới thiệu tại Festival mở ra cơ hội khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng gắn với ẩm thực, làng nghề và bản sắc từng dân tộc. Khi di sản được bảo tồn đúng cách và trở thành một phần trong đời sống, hoạt động trải nghiệm của người dân, du khách, văn hoá truyền thống có thêm không gian lan toả, tạo thêm sinh kế và động lực phát triển cho địa phương.

Không gian văn hoá dân tộc Hoa tại Festival Tôm Cà Mau năm 2026.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 chính thức khép lại nhưng hành trình gìn giữ bản sắc văn hoá vẫn nối tiếp. Từ những ký ức được đánh thức qua không gian trưng bày đến ý thức trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn di sản, những giá trị văn hoá 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cần được trao truyền và phát huy trong đời sống hôm nay, bởi đây là nền tảng tinh thần và niềm tự hào của các thế hệ người dân Cà Mau.