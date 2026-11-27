Giải thưởng Polonicum được Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Ba Lan Polonicum khởi xướng từ năm 2006, nhằm tôn vinh các nhà nghiên cứu, dịch giả, cá nhân và tổ chức nước ngoài có thành tích xuất sắc trong việc quảng bá ngôn ngữ, văn học, lịch sử, nghệ thuật và văn hóa Ba Lan trên thế giới. Giải thưởng có sự bảo trợ của Chủ tịch Thượng viện Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Di sản Quốc gia cùng Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Warszawa.

Theo kế hoạch, lễ trao giải được tổ chức tại Đại học Tổng hợp Warszawa ngày 16/11/2026. Tuy nhiên, do lý do sức khỏe, nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự không thể trực tiếp sang Ba Lan nhận giải. Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho ông tại Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan ở Hà Nội trong khuôn khổ buổi lễ trọng thể chào mừng 108 năm Ngày Độc lập của Ba Lan (1918-2026).

Bà Joanna Skoczek, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam trao Giải thưởng Polonicum 2026 cho dịch giả Lê Bá Thự

Phát biểu tại buổi lễ, dịch giả Lê Bá Thự bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn đối với lãnh đạo Đại học Tổng hợp Warszawa, Trung tâm Polonicum, Hội đồng Giải thưởng và Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam. Ông đặc biệt trân trọng sự ghi nhận của Đại sứ quán đối với những thành quả dịch thuật cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua nhằm đưa văn học, văn hóa Ba Lan đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

"Tình yêu của tôi đối với văn học Ba Lan đã nảy sinh từ lâu, ngay từ những năm tháng tôi theo học đại học tại Ba Lan. Cho đến nay, tôi đã dịch và xuất bản tổng cộng 35 đầu sách văn học Ba Lan, bao gồm 14 tiểu thuyết, 7 tập truyện ngắn, 3 cuốn sách thiếu nhi, 4 tập tiểu luận và phê bình văn học, 3 tập thơ cùng 4 tập truyện cười Ba Lan. Các tác phẩm tôi chuyển ngữ bao gồm cả văn học kinh điển lẫn đương đại", ông chia sẻ.

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đến dự và thay mặt Hội tặng hoa chúc mừng dịch giả Lê Bá Thự

Các tác phẩm được ông chuyển ngữ trải rộng từ văn học kinh điển đến đương đại. Đáng chú ý là tiểu thuyết "Pharaoh" của nhà văn Bolesław Prus, một công trình dịch thuật đồ sộ với dung lượng 1.250 trang. Bên cạnh đó là tác phẩm của các nhà văn Ba Lan đương đại như Dorota Terakowska, Katarzyna Grochola, Jerzy Pilch, Tomek Tryzna, Katarzyna Michalak... Hai bản dịch tiểu thuyết "Quà của Chúa và Hy vọng" từng được trao Giải thưởng Văn học năm 2010 và 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động xuất bản, các bản dịch của Lê Bá Thự còn được giới thiệu thường xuyên trên báo chí, tạp chí văn hóa, văn học và các chương trình phát thanh như “Đọc truyện đêm khuya”, “Đọc truyện dài kỳ”, chương trình văn nghệ. Đến nay, đã có 9 nhà xuất bản và công ty sách tại Việt Nam ấn hành các bản dịch văn học của ông.

Dịch giả Lê Bá Thự phát biểu tại lễ trao giải thưởng

Trước khi nhận Giải thưởng Polonicum 2026, dịch giả Lê Bá Thự từng được nhận hai Huân chương Công trạng Cộng hòa Ba Lan vào các năm 2012 và 2017 do Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski và Tổng thống Andrzej Duda trao tặng. Dịch giả Lê Bá Thự là một cán bộ ngoại giao từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Warszawa với cương vị Bí thư thứ nhất. Ông cũng từng giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan. Những phần thưởng này là sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông trong việc quảng bá văn học, ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan tại Việt Nam.

Những con số ấy cho thấy hành trình lao động dịch thuật bền bỉ, đồng thời phản ánh nỗ lực đưa văn học Ba Lan hiện diện trong đời sống tinh thần của độc giả Việt Nam. Với dịch giả Lê Bá Thự, mỗi tác phẩm văn học không chỉ là một sáng tạo nghệ thuật mà còn là một kho tàng tri thức về đất nước, con người và bản sắc dân tộc. Ông từng chia sẻ quan niệm rằng mỗi tác phẩm văn học Ba Lan cũng chính là một vị đại sứ của nền văn hóa Ba Lan tại Việt Nam và trên thế giới.

Chia sẻ tại lễ trao giải, dịch giả cũng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, đặc biệt khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 10/2026. Theo ông, đây là dấu mốc quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, văn học và nghệ thuật.