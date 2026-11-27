Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tặng hoa Hội đồng Nghệ thuật

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ.

Tham dự chương trình còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo tỉnh An Giang; đại diện các đơn vị đồng hành, đại diện cơ quan ngoại giao của những quốc gia có đoàn nghệ thuật tham gia; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị nghệ thuật; nghệ sĩ trong nước, quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức; Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VHTT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan thực hiện. Tập đoàn Sun Group đồng hành, tài trợ Liên hoan. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 26.11 đến 5.12.2026.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Quốc, Liên hoan có sự tham gia của bốn đơn vị Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Ai Cập, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Peru, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh.

Bốn đại diện của nước chủ nhà gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM. Các chương trình giới thiệu nhiều loại hình, từ rối nước, rối cạn, rối dây, rối tay, rối que và rối bóng đến những thử nghiệm kết hợp âm nhạc, hình thể, công nghệ và các phương thức biểu đạt sân khấu đương đại.

Nghệ thuật múa rối, nhịp cầu hữu nghị giữa các dân tộc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Với khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, múa rối đã trở thành một phương thức giao lưu văn hóa độc đáo, kết nối con người và các dân tộc".

Theo Thứ trưởng, với Việt Nam, múa rối, đặc biệt là múa rối nước, là di sản văn hóa đặc sắc hình thành từ đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước, được các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ gìn giữ, trao truyền và sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn là không gian để nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối, khẳng định vai trò của văn hóa như một nhịp cầu hữu nghị giữa các quốc gia.

Việc tổ chức Liên hoan tại Phú Quốc mang ý nghĩa đặc biệt khi nơi đây sẽ đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Thứ trưởng mong muốn Liên hoan góp phần quảng bá Phú Quốc như một điểm đến du lịch quốc tế hấp dẫn, giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và thân thiện, "tạo nên những dấu ấn tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trước thềm Năm APEC Việt Nam 2027".

Thứ trưởng đề nghị Ban Tổ chức bảo đảm các hoạt động chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn; Hội đồng Nghệ thuật đánh giá khách quan, công tâm, tôn trọng sự đa dạng trong sáng tạo. Thứ trưởng cũng mong các nghệ sĩ tận dụng cơ hội để giao lưu, học hỏi và xây dựng những mối quan hệ hợp tác nghệ thuật lâu dài.

Liên hoan được kỳ vọng không chỉ tạo nên những đêm diễn giàu sức hấp dẫn mà còn để lại dấu ấn tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong lòng nghệ sĩ, khách mời và du khách quốc tế.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết Liên hoan tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa của tỉnh hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, trong đó có Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I diễn ra từ ngày 22 đến 24.11.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh An Giang, việc đăng cai Liên hoan là cơ hội để Phú Quốc trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu nghệ thuật từ nhiều châu lục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và mở rộng hội nhập quốc tế. Liên hoan diễn ra ngay sau khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, và là "bước khởi đầu đầy cảm hứng để Phú Quốc – An Giang mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế".

Ông Lê Trung Hồ cho biết tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tập đoàn Sun Group chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự cho Liên hoan.

Các đoàn nghệ thuật quốc tế tham dự Liên hoan

Múa rối Việt Nam đón bạn bè năm châu

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật chào mừng Múa rối Việt Nam đón bạn bè năm châu do tập thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.

NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, đảm nhiệm vai trò tác giả, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật. Phần tạo hình con rối có sự tham gia của NSND Vương Tất Lợi, NSƯT Thế Khiển và NSƯT Đặng Duy Bằng; âm nhạc do Mai Kiên đảm nhiệm.

Chương trình sử dụng các tác phẩm Kể chuyện ngày mùa và Trống hội đầu xuân, tái hiện không khí lao động, lễ hội và đời sống tinh thần của người Việt qua ngôn ngữ con rối. Những chuyển động trên mặt nước, tiếng trống hội cùng sắc màu tạo hình mở ra không gian chào đón bạn bè quốc tế đầy sức sống.

Trong chương trình khai mạc, Ban Tổ chức đã giới thiệu 16 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan. Mỗi đoàn mang đến một câu chuyện, một loại hình con rối và một cách biểu đạt được hình thành từ nền tảng văn hóa của quốc gia mình.

Nếu Myanmar giới thiệu rối dây truyền thống thì Singapore mang đến rối tay kết hợp kể chuyện. Hàn Quốc kết hợp rối gỗ với âm nhạc trình diễn trực tiếp; Thái Lan giới thiệu kỹ thuật ba nghệ sĩ phối hợp điều khiển một con rối; Peru đưa điệu múa kéo vùng cao nguyên vào không gian múa rối. Lào khai thác rối mặt nạ, rối bóng và rối làm từ vật liệu tái chế, trong khi Indonesia và Australia phát huy khả năng biểu đạt của nghệ thuật rối bóng.

Sự phong phú về chất liệu, cấu trúc con rối và kỹ thuật điều khiển tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Đồng thời, các chương trình cho thấy nghệ thuật truyền thống không đứng yên, mà liên tục được làm mới thông qua tư duy dàn dựng, công nghệ sân khấu và sự kết hợp với các loại hình biểu diễn khác.

Ba chuyên gia quốc tế tham gia Hội đồng Nghệ thuật

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức giới thiệu Hội đồng Nghệ thuật gồm năm thành viên, trong đó có ba chuyên gia quốc tế.

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên còn lại gồm NSƯT, đạo diễn Lê Ích Diễn, nguyên Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam; đạo diễn, nghệ sĩ múa rối Nicholas Dasilva Palmer đến từ Vương quốc Anh; đạo diễn, chuyên gia sân khấu quốc tế Chua Soo Pong đến từ Singapore; đạo diễn, nghệ sĩ múa rối Mai Mohab Elsayed Abdellatif đến từ Ai Cập.

Hội đồng có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá các chương trình trên cơ sở chất lượng nghệ thuật, kỹ thuật biểu diễn, tính sáng tạo và bản sắc văn hóa. Cơ cấu giải thưởng gồm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc dành cho vở diễn, diễn viên và tiết mục; Giải Xuất sắc, nếu có, được trao cho những thành phần sáng tạo mang dấu ấn độc lập.

Việc có các chuyên gia quốc tế tham gia Hội đồng Nghệ thuật góp phần mở rộng góc nhìn chuyên môn, đồng thời phản ánh tính chất giao lưu, đối thoại và đa dạng văn hóa của Liên hoan.

“Cảm xúc Long Thành” mở màn phần diễn thi

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Múa rối Việt Nam mở màn phần diễn thi với chương trình Cảm xúc Long Thành. Kết hợp rối nước và rối cạn, tác phẩm đưa khán giả trở về với không gian Thăng Long – Hà Nội xưa, nơi vẻ đẹp thanh lịch của đất kinh kỳ hòa cùng nhịp sống, buôn bán và lễ hội của 36 phố phường.

Chương trình mở đầu bằng hình tượng Rồng - Phượng, gợi nhắc cội nguồn “Con Rồng, cháu Tiên”. Mạch diễn sau đó dẫn dắt khán giả qua vòng tuần hoàn của bốn mùa, những mái ngói rêu phong, nghề thủ công, tiếng rao và nhịp sống phố thị.

Điểm đáng chú ý của Cảm xúc Long Thành là sự hòa quyện giữa rối nước, rối cạn với ca trù, xẩm, rap, âm nhạc điện tử và múa. Những biểu tượng văn hóa, kiến trúc của Thủ đô được tái hiện trong không gian sân khấu đa tầng, qua đó kể lại câu chuyện di sản bằng một ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Tối 27.11, chương trình diễn thi tiếp tục tại Nhà hát À Ơi với phần trình diễn của Nhà hát Múa rối truyền thống Htwe Oo Myanmar và Đoàn nghệ thuật múa rối APA Indonesia. Myanmar giới thiệu Yoke Thé Pwe, trong khi đoàn Indonesia mang đến Kumbakarna Gugur - The Death of Kumbakarna.

Các chương trình dự thi được tổ chức vào buổi tối và kéo dài đến hết ngày 2.12. Từ ngày 27.11 đến 3.12, các đoàn tham gia những suất giao lưu bắt đầu lúc 17h tại Sân khấu Kiss Stage.

Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra lúc 20h ngày 4.12 tại Nhà hát À Ơi.

Từ mặt nước Việt Nam, những sợi dây của Myanmar, bóng sáng Indonesia đến rối gỗ và nhịp trống Hàn Quốc, cuộc hội ngộ tại Phú Quốc cho thấy sức sống phong phú của nghệ thuật múa rối.

Mỗi chương trình mang một căn tính văn hóa riêng, nhưng cùng gặp nhau ở khả năng kể chuyện, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người vượt qua khác biệt ngôn ngữ.