Ngày 26-11, Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Hoạt động Hội Sân khấu Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các loại hình giải trí mới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thụy Du

Song, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, hội chuyên ngành, cùng nỗ lực của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên, Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế đến các tỉnh, thành phố và các địa phương ở khu vực ngoại thành, để các tác giả có nhận thức mới cảm xúc mới với hiện thực cuộc sống.

Hội đã mở 2 trại sáng tác và từ đó, nhiều tác phẩm ra đời, được các đơn vị nghệ thuật, nhà hát dàn dựng tham gia các liên hoan, hội diễn và giành nhiều giải thưởng cao. Các tác phẩm cũng đồng thời tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu đến gần công chúng. Hội Sân khấu Hà Nội cũng tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm trao đổi chuyên môn để nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Thụy Du

Hiện, Hội Sân khấu Hà Nội có hơn 400 hội viên, trong đó có 50 hội viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều hội viên là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Sân khấu Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng sáng tác của hội viên; phát triển đội ngũ; đổi mới hoạt động; mở rộng khán giả; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; tích cực ứng dụng công nghệ mới; phát triển khán giả trẻ…

Đặc biệt, Hội định hướng tổ chức các hoạt động biểu diễn định kỳ, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với khán giả, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu dân tộc...

NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thụy Du

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận những kết quả Hội Sân khấu Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua.

NSND Trần Quốc Chiêm yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Hội Sân khấu Hà Nội cần tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; phát huy tinh thần sáng tạo, sự tâm huyết của văn nghệ sĩ, hướng tới những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Đồng thời, Hội Sân khấu Hà Nội cần chú trọng tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tăng cường quảng bá tác phẩm, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nghệ thuật...

Tân Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội Nguyễn Văn Trực phát biểu. Ảnh: Thụy Du

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 7 thành viên. NSƯT Nguyễn Văn Trực được tín nhiệm bầu là Chủ tịch. Hai Phó Chủ tịch là NSND Trung Hiếu và NSƯT Trần Thị Hiền.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội Nguyễn Văn Trực cho biết, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội, đóng góp vào sự phát triển sân khấu Thủ đô và đất nước.