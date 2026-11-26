Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị cho triển lãm.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã trực tiếp kiểm tra các địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động trong khuôn khổ triển lãm, gồm khu vực khán đài, nơi diễn ra lễ khai mạc, khu trưng bày ngoài trời và khu vực trưng bày trong nhà...

Theo kế hoạch, lễ khai mạc triển lãm có sự tham gia trình diễn của khoảng 2.500 diễn viên, cán bộ, chiến sĩ. Điểm nhấn của chương trình là màn bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam và trình diễn phương tiện bay không người lái (UAV).

Biên đội trực thăng mang cờ triển lãm trong buổi hợp luyện.

Hình ảnh biên đội trực thăng mang cờ Tổ quốc và cờ triển lãm bay trên bầu trời Hà Nội.

Cùng thời điểm trực thăng bay chào mừng, bộ đội Đặc công sẽ biểu diễn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và diễn viên đã tham gia buổi hợp luyện lần thứ nhất.

Các màn trình diễn võ thuật đối kháng của lực lượng đặc công được tổ chức đồng bộ, thể hiện khả năng tác chiến, kỹ thuật chiến đấu và sức mạnh của bộ đội.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), với chủ đề "Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển".