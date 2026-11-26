Đặc sắc màn trình diễn thể thao nước trên sông Nhật Lệ
Tối 26/11, trên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Câu lạc bộ Thể thao nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình biểu diễn mô tô nước (Jetski), lướt ván (Wakeboard) và ván bay phản lực nước (Flyboard).
Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đến thưởng thức, cổ vũ.
Không gian ven sông Nhật Lệ trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo người dân và du khách. Những màn trình diễn thể thao nước đẹp mắt, kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ, âm nhạc và ánh sáng đã tạo nên không khí náo nhiệt, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người xem.
Chương trình mở đầu bằng màn diễu hành cờ kết hợp biểu diễn lướt ván trên sông Nhật Lệ với sự tham gia của 5 mô tô nước, trong đó 4 mô tô nước kéo 4 vận động viên trình diễn lướt ván, một mô tô nước dẫn đội hình. Tiếp đó là các màn trình diễn mô tô nước theo đội hình chữ V, hàng ngang, vòng cung cùng những động tác di chuyển đồng bộ trên mặt nước.
Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn Flyboard với hai vận động viên sử dụng thiết bị phản lực nước để nâng cơ thể lên không trung, thực hiện các động tác tạo hình, di chuyển theo đội hình đối xứng, kết hợp trình diễn cờ trên nền nhạc. Ngoài ra, chương trình còn kết hợp các hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc trên sông Nhật Lệ, góp phần tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động du lịch về đêm tại phường Đồng Hới.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, việc đưa các hoạt động biểu diễn thể thao nước vào chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch không chỉ nhằm đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, giải trí, phục vụ người dân và du khách mà còn hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về sông, biển của địa phương, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch thể thao, du lịch trải nghiệm gắn với nghỉ dưỡng, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Quảng Trị.
Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra từ ngày 24 - 30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Quảng Trị đến du khách trong nước và quốc tế.
Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Quảng Trị hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu du lịch mùa thấp điểm, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến, đồng thời tạo đà chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dac-sac-man-trinh-dien-the-thao-nuoc-tren-song-nhat-le-post1406177.html