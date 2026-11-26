Đội hình ca nô diễu hành mang theo cờ Tổ quốc trên sông Nhật Lệ.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đến thưởng thức, cổ vũ.

Màn nhào lộn bằng ván bay phản lực nước kết hợp hiệu ứng ánh sáng tạo nên hình ảnh đẹp mắt trên sông Nhật Lệ.

Không gian ven sông Nhật Lệ trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo người dân và du khách. Những màn trình diễn thể thao nước đẹp mắt, kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ, âm nhạc và ánh sáng đã tạo nên không khí náo nhiệt, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người xem.

Các vận động viên trình diễn mô tô nước (Jetski) kết hợp hiệu ứng ánh sáng trên sông Nhật Lệ.

Chương trình mở đầu bằng màn diễu hành cờ kết hợp biểu diễn lướt ván trên sông Nhật Lệ với sự tham gia của 5 mô tô nước, trong đó 4 mô tô nước kéo 4 vận động viên trình diễn lướt ván, một mô tô nước dẫn đội hình. Tiếp đó là các màn trình diễn mô tô nước theo đội hình chữ V, hàng ngang, vòng cung cùng những động tác di chuyển đồng bộ trên mặt nước.

Màn trình diễn kết hợp giữa mô tô nước và ván bay phản lực nước tạo điểm nhấn cho không gian sông Nhật Lệ về đêm.

Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn Flyboard với hai vận động viên sử dụng thiết bị phản lực nước để nâng cơ thể lên không trung, thực hiện các động tác tạo hình, di chuyển theo đội hình đối xứng, kết hợp trình diễn cờ trên nền nhạc. Ngoài ra, chương trình còn kết hợp các hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc trên sông Nhật Lệ, góp phần tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động du lịch về đêm tại phường Đồng Hới.

Các vận động viên phối hợp thực hiện những động tác kỹ thuật bằng ván bay phản lực nước, tạo nên những cung nước đẹp mắt trên sông Nhật Lệ.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, việc đưa các hoạt động biểu diễn thể thao nước vào chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch không chỉ nhằm đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, giải trí, phục vụ người dân và du khách mà còn hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về sông, biển của địa phương, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch thể thao, du lịch trải nghiệm gắn với nghỉ dưỡng, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Quảng Trị.

Hai vận động viên trình diễn ván bay phản lực nước theo đội hình đối xứng, kết hợp hiệu ứng ánh sáng trên sông Nhật Lệ.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra từ ngày 24 - 30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Quảng Trị đến du khách trong nước và quốc tế.

Vận động viên trình diễn ván bay phản lực nước kết hợp hiệu ứng ánh sáng rực rỡ trên sông Nhật Lệ.

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Quảng Trị hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kích cầu du lịch mùa thấp điểm, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến, đồng thời tạo đà chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.