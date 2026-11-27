Ẩn sau những cánh rừng dương ven biển xã Vĩnh Hải, Hòn Đỏ cuốn hút bởi quần thể san hô hóa thạch độc đáo và những dấu tích văn hóa từ hàng nghìn năm trước. Những ngày cuối năm, khi rêu xanh bắt đầu phủ lên các bãi đá ven biển, vùng đất này càng trở nên hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Vẻ đẹp của thềm san hô

Từ trung tâm Phan Rang, theo tuyến đường ven biển hướng về Vĩnh Hy khoảng 17km, rẽ về phía thôn Mỹ Hiệp, du khách sẽ đến Hòn Đỏ. Con đường bê tông ôm sát bờ biển, đưa du khách qua những cánh rừng dương lộng gió. Giữa không gian khoáng đạt của biển trời, những thềm san hô cổ nổi lên, tạo điểm nhấn khác biệt cho cảnh quan nơi đây.

Vẻ đẹp hoang sơ của những thềm san hô cổ ở Hòn Đỏ khi thủy triều xuống.

Để tiếp cận những thềm san hô cách bờ khoảng 200m, du khách nên chọn thời điểm thủy triều xuống. Thú vị nhất là hành trình đi bộ qua vùng nước nông, trong vắt đến mức có thể nhìn rõ những đàn cá nhỏ bơi lượn ngay dưới chân. Những hôm biển êm, mặt nước phẳng lặng, phản chiếu sắc trời, tạo cảm giác biển và trời hòa làm một. Càng tiến ra xa bờ, những khối san hô cổ càng hiện rõ với dáng vẻ kỳ thú, khơi gợi sự háo hức khám phá.

Qua quá trình biến đổi địa chất và sự bào mòn của sóng biển, quần thể san hô hóa thạch ở Hòn Đỏ mang nhiều hình thù độc đáo. Có nơi dựng đứng thành vách, có nơi trải rộng thành từng tầng đá nhấp nhô, xen giữa là những hốc nước tự nhiên. Vẻ đẹp của Hòn Đỏ không chỉ nằm ở hình dáng kỳ vỹ của những khối đá mà còn ở từng chi tiết nhỏ trên bề mặt. Những đường vân, cấu trúc san hô vẫn hiện hữu khá rõ, giúp du khách hình dung về một thế giới từng tồn tại dưới lòng đại dương.

Nằm ở vùng rìa Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Hòn Đỏ còn có hệ sinh thái ven biển phong phú. Giữa những lớp san hô hóa thạch, sự sống vẫn tiếp diễn trong các hốc nước với những loài cua, ốc, nhum biển... Càng quan sát, du khách càng có thêm những phát hiện thú vị. Với các gia đình có trẻ nhỏ, chuyến đi cũng là dịp để các em học hỏi từ thiên nhiên, hiểu hơn về sự đa dạng của môi trường biển.

Rêu xanh phủ kín những bãi đá ven biển khu vực Hòn Đỏ, tạo nên cảnh sắc kỳ thú mỗi dịp cuối năm.

Không chỉ lưu dấu những biến đổi của tự nhiên, Hòn Đỏ còn ghi dấu sự hiện diện của con người từ hàng nghìn năm trước. Được phát hiện năm 1972, di chỉ khảo cổ Hòn Đỏ được khai quật vào năm 1979, làm phát lộ 3 tầng văn hóa. Tầng dưới cùng mang dấu tích cư trú của cư dân hậu kỳ đá mới; hai tầng phía trên có dấu tích cư trú và mộ táng thuộc văn hóa Sa Huỳnh. Những hiện vật như: Rìu đá, cuốc đá, mảnh vòng tay, khuyên tai... được Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa lưu giữ, góp phần làm sáng tỏ đời sống của cư dân cổ trên vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Các loài rong, tảo biển sinh trưởng trong những hốc đá tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái ven biển đa dạng.

Vùng đất này còn gắn với đời sống tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Chăm, với đền thờ Bà Đỏ (tương truyền là nơi thờ Hoàng hậu Pô Bia Chuai) và những dấu tích văn hóa cổ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, nơi đây vẫn là địa chỉ hành hương của cộng đồng người Chăm, đặc biệt là người dân làng Bỉnh Nghĩa (xã Ninh Hải). Những giá trị địa chất, khảo cổ và văn hóa cùng hiện diện trên một vùng biển đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Hòn Đỏ, để mỗi chuyến đi không chỉ là dịp thưởng ngoạn mà còn là hành trình tìm hiểu về vùng đất và con người nơi đây.

Hẹn nhau mùa biển phủ rêu xanh

Những ngày cuối tháng 11, trên các bãi đá ven biển khu vực lân cận Hòn Đỏ, rêu xanh bắt đầu lên màu. Từ những mảng nhỏ bám trên đá, rêu dần lan rộng, phủ một lớp xanh non lên bề mặt vốn xù xì, sẫm màu. Khi con nước rút, những thảm rêu mềm mại hiện ra giữa các hốc nước lấp lánh. Dưới ánh nắng đầu ngày, từng sợi rêu còn đẫm nước trở nên óng ánh bên những vệt sóng trắng. Sự tương phản giữa nét thô ráp của đá và vẻ mềm mại của rêu tạo nên khung cảnh đầy sức hút đối với những người đam mê nhiếp ảnh.

Mùa rêu thường kéo dài từ cuối năm sang những tháng đầu năm mới, tùy điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp này, du khách cần chọn đúng thời điểm con nước rút. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, vào mùa này, khoảng từ 5 đến 8 giờ các ngày 15, 16, 17, 30, mùng 1 và mùng 2 âm lịch thường là thời điểm thuận lợi để ngắm rêu, khám phá các thềm đá ven biển. Có mặt từ lúc trời vừa hửng sáng, du khách còn được đón bình minh và cảm nhận sự chuyển sắc của cảnh vật theo từng khoảnh khắc mặt trời lên.

Rêu xanh non, mềm mượt ôm lấy những hốc đá tự nhiên ven biển.

Để thong thả tận hưởng buổi sớm bên biển, du khách có thể lựa chọn nghỉ lại Hòn Đỏ từ chiều hôm trước. Nếu trước đây, nơi này chủ yếu thu hút các nhóm bạn trẻ đến cắm trại, khám phá thiên nhiên thì nay, sự hiện diện của các dịch vụ lưu trú, ăn uống đã mang đến nhiều lựa chọn hơn. Tại Hòn Đỏ Eco Retreat, những căn bungalow gần gũi với thiên nhiên là điểm dừng chân để du khách kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá vùng biển trong 2 ngày 1 đêm. Khi nắng chiều đã dịu, du khách có thể đạp xe men theo những cung đường ven biển, qua các ruộng hành, tỏi, ghé thăm làng chài Mỹ Hiệp, Mỹ Tân để cảm nhận nhịp sống bình dị của cư dân địa phương. Trở về sau một vòng khám phá, thưởng thức bữa tối với các món nướng tại Nhà hàng San Hô, trò chuyện cùng người thân trong không gian lộng gió rồi nghỉ đêm bên biển cũng là những trải nghiệm đáng nhớ.

Khám phá sinh vật biển trong những hốc đá là trải nghiệm thú vị dành cho du khách.

Để chuyến đi an toàn, du khách nên theo dõi tình hình thời tiết, thủy triều, mang giày có độ bám tốt và tránh tiếp cận các ghềnh đá khi biển động. Không giẫm lên thảm rêu, bẻ san hô hóa thạch hay làm xáo trộn môi trường sống của các loài sinh vật biển cũng là cách mỗi người góp phần gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên của điểm đến.

Hòn Đỏ đẹp theo từng con nước, từng mùa gió. Mỗi thời điểm trong năm, vùng biển này lại mang một sắc thái riêng. Và những ngày cuối năm, khi màu xanh của rêu đang từng chút trở lại trên các bãi đá cũng là lúc đáng để dành một chuyến đi về phía biển Vĩnh Hải.