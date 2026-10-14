Mourinho vượt quá giới hạn?

Mourinho liên tục gây tranh cãi.

Phát biểu trên đài Radio Marca, nhà báo Gomez khẳng định Real Madrid hoàn toàn có quyền phản đối những quyết định mà đội bóng cho là bất công. Tuy nhiên, ông cho rằng những phát biểu gần đây của Mourinho vượt xa giới hạn của một lời phàn nàn thông thường.

"Real Madrid có quyền phản đối các quyết định, đặc biệt là màn thể hiện của trọng tài. Nhưng điều tôi thấy cực kỳ nghiêm trọng chính là những gì Mourinho phát biểu", nhà báo người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Theo nhà báo này, HLV Real Madrid không đơn thuần bày tỏ sự bất bình mà còn khiến người ta có cảm giác các trọng tài cố tình đưa ra quyết định bất lợi cho đội bóng Hoàng gia. Gomez cảnh báo cách phát ngôn như vậy có thể làm tổn hại niềm tin vào tính công bằng của bóng đá Tây Ban Nha.

Ông cho rằng vấn đề không chỉ thuộc phạm vi của Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài mà còn liên quan trực tiếp đến RFEF và hình ảnh toàn bộ giải đấu. Đáng chú ý, Gomez tỏ ra khó hiểu khi chưa có phản ứng chính thức nào từ những người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha.

"Những phát biểu ấy đặt dấu hỏi lên toàn bộ giải đấu. Điều chúng ta cần không phải là triệu tập Mourinho để yêu cầu giải trình hay khiển trách ông ấy. RFEF phải lên tiếng, và chủ tịch Rafael Louzan cần trực tiếp giải quyết vấn đề", Gomez tuyên bố.

Mourinho cho rằng trọng tài thường xuyên gây bất lợi cho Real Madrid.

Nhà báo này còn đưa ra lời cảnh báo về những hệ lụy có thể xuất hiện nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện tại. Theo ông, mùa giải mới chỉ bắt đầu nhưng những tranh cãi liên quan đến trọng tài đã có nguy cơ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Mourinho liên tục công kích công tác điều hành trận đấu trong thời gian gần đây. Tại buổi họp báo trước trận Champions League gặp Roma rạng sáng 15/10, ông nhắc lại tình huống gây tranh cãi ở cuộc đối đầu Villarreal: "Tôi mời các bạn xem lại đúng phút đầu tiên trận đấu với Villarreal. Tình huống ấy không cần giải thích với bất kỳ ai hiểu bóng đá".

Hôm 11/10, Mourinho không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận thắng Villarreal 1-0. Ở cuộc đối đầu này, Vinicius Junior bị từ chối bàn thắng, trước khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì kéo tóc Nathan Salibe của Villarreal trong tình huống dẫn đến pha tấn công.

Trong thế thiếu người, "Los Blancos" vẫn chơi quả cảm và bảo toàn tỷ số nhờ bàn thắng của Yan Diomande ở phút 63. Đội bóng Hoàng gia tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.