Siêu ngoại binh bóng chuyền bất ngờ 'mất tích', CLB Hà Nội thua sốc HCĐG Lào Cai

👀 ❓ Siêu ngoại binh “mất tích” bất ngờ, CLB Hà Nội đứt chuỗi 8 trận thắng

Trưa ngày 15/10, Hà Nội Tasco Auto (CLB Hà Nội) đối đầu Hóa chất Đức Giang Lào Cai (HCĐG Lào Cai) ở lượt trận thứ hai giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.

Brankica Mihajlovic tỏa sáng trước CLB Thông tin, nhưng lại bất ngờ vắng mặt ở trận thua trước HCĐG Lào Cai

Trái với dự đoán về màn thư hùng hấp dẫn giữa hai đội bóng dẫn đầu, Hà Nội Tasco Auto đã để thua 1-3 với các tỷ số 14-25, 15-25, 25-18 và 19-25. Chiến thắng giúp HCĐG Lào Cai tạm thời chiếm ngôi đầu bảng từ chính đối thủ.

Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến CLB Hà Nội chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng tại giải. Đáng chú ý, đội bóng Thủ đô còn không có sự phục vụ của ngoại binh Brankica Mihajlovic, người đã chơi nổi bật trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Binh chủng Thông tin ở trận ra quân một ngày trước đó.

Brankica Mihajlovic sở hữu chiều cao 1m90, là chủ công đẳng cấp người Serbia từng hai lần vô địch thế giới. Sự vắng mặt của ngôi sao này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi cô vừa góp công lớn giúp Hà Nội Tasco Auto vượt qua đối thủ mạnh sau trận đấu kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Ánh Thảo vào sân từ cuối hiệp 2 không thể giúp đội nhà thay đổi thế trận

Không chỉ Mihajlovic, chủ công trụ cột Ánh Thảo cũng không có tên trong đội hình xuất phát. Phải đến cuối set 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mới đưa Ánh Thảo vào sân. Dù sự xuất hiện của chủ công này giúp đội bóng cải thiện thế trận trong hai set sau, Hà Nội Tasco Auto vẫn không thể lật ngược tình thế.

🎯 🗣️ HLV trưởng tiết lộ lý do

Lý giải về sự vắng mặt của ngoại binh người Serbia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Sau trận kịch chiến dài gần 3 tiếng với CLB Thông tin hôm qua, Brankica Mihajlovic đã gặp vấn đề về sức khỏe, không đảm bảo thể lực cho trận đấu này nên đã được cho nghỉ ngơi tại khách sạn”.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết Brankica Mihajlovic gặp vấn đề về sức khỏe

Về trường hợp của Ánh Thảo, nhà cầm quân này cho biết chủ công của đội cũng bị chuột rút trong trận gặp Binh chủng Thông tin và chưa hồi phục hoàn toàn, do đó không thể thi đấu ngay từ đầu.

Đánh giá về thất bại trước HCĐG Lào Cai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận các học trò đã có một trận đấu dưới sức, mắc lỗi ở nhiều vị trí, đặc biệt là những vận động viên trẻ.

Ban huấn luyện Hà Nội Tasco Auto sẽ tiến hành điều chỉnh nhằm cải thiện phong độ và hướng tới kết quả tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo.

CLB Hà Nội mất chuỗi 8 trận toàn thắng cùng ngôi đầu bảng

Thất bại trước HCĐG Lào Cai không chỉ khiến đội bóng Thủ đô mất ngôi đầu bảng mà còn cho thấy ảnh hưởng đáng kể khi thiếu vắng những nhân tố chủ chốt. Người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại của Mihajlovic và Ánh Thảo để Hà Nội Tasco Auto sớm tìm lại mạch chiến thắng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.