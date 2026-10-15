Real Madird: Cú ngược dòng kỳ tích và những vấn đề chưa thể khỏa lấp

Ngược dòng ngoạn mục, dấu hỏi về sự ổn định

Real Madrid giữ mạch toàn thắng ở vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027. Ảnh: Real Madrid.

Câu lạc bộ (CLB) Real Madrid một lần nữa cho thấy vì sao UEFA Champions League luôn là sân khấu làm nên những câu chuyện đặc biệt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Rạng sáng 15-10, trên sân Olimpico (Roma, Italia), đội khách Real Madrid đã đánh bại AS Roma 4-3 trong trận đấu có diễn biến nghẹt thở và kết quả chỉ được định đoạt ở những phút cuối.

Theo thống kê, trong trận này, Real Madrid chỉ mất 7 phút 43 giây để chuyển từ thế bị dẫn hai bàn thành đội giành chiến thắng. Đây là màn ngược dòng nhanh nhất trên sân khách trong lịch sử UEFA Champions League, vượt qua kỷ lục 12 phút 48 giây của Liverpool trước Villarreal ở bán kết lượt về năm 2022. Sau hai lượt trận, Real Madrid toàn thắng, giành trọn 6 điểm và tiếp tục khẳng định khả năng tạo khác biệt ở đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng giàu cảm xúc là những vấn đề không thể bỏ qua. Real Madrid từng để AS Roma dẫn trước 3-1, trong khi những sai sót cá nhân khiến đội bóng liên tục rơi vào thế khó. Phải nhờ màn tỏa sáng của chân sút người Brazil Endrick – người sau đó được UEFA bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”, Real Madrid mới giành trọn 3 điểm.

Màn trình diễn của chân sút Endrick đặt ra câu hỏi về cách huấn luyện viên (HLV) Mourinho sử dụng nhân sự trên hàng công. Tiền đạo Brazil từng được xem là tài năng giàu triển vọng, nhưng cơ hội ra sân của anh bị hạn chế kể từ khi HLV Mourinho nắm quyền. Trong bối cảnh Vinicius sa sút phong độ, còn Kylian Mbappe phải gánh vác nhiều áp lực, sự bùng nổ của Endrick cho thấy Real Madrid cần khai thác tốt hơn chiều sâu đội hình.

Đặc biệt trong thời gian tới, Vinicius nhận án treo giò 4 trận tại La Liga sẽ là cơ hội để Endrick khẳng định tài năng.

Không ngẫu nhiên khi giới chuyên gia, truyền thông sau trận đấu cho rằng HLV Mourinho cũng cần nhìn lại cách sử dụng Endrick. Việc một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và tạo ra ảnh hưởng rõ rệt không có nghĩa mọi quyết định trước đó đều sai, nhưng là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá lại phương án nhân sự.

Sau trận, HLV Mourinho cho rằng AS Roma đã vượt trội trong phần lớn thời gian, nhưng không duy trì được thể lực và khả năng tổ chức ở giai đoạn cuối. Ông nhận xét Roma đã đánh mất khả năng phản ứng chiến thuật khi bị Real Madrid gây sức ép. Những phân tích ấy phần nào lý giải thất bại của đội chủ nhà, song cũng phản ánh một thực tế rằng khi đối thủ tăng tốc, đội bóng phải đủ bản lĩnh và cấu trúc để bảo vệ lợi thế.

Từ Champions League đến cuộc đua La Liga

Real Madrid dù thắng trận trước AS Roma nhưng còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Ảnh: Real Madrid.

Chiến thắng trước AS Roma đem lại cú hích tinh thần cho Real Madrid, nhưng không thể che lấp những vấn đề cần giải quyết. Để duy trì khả năng cạnh tranh trên nhiều mặt trận, đội bóng phải hạn chế sai sót cá nhân, cải thiện sự ổn định trong tổ chức lối chơi và khai thác hiệu quả hơn các phương án dự bị. Một màn ngược dòng ngoạn mục có thể tạo nên ký ức đáng nhớ, nhưng không nên trở thành cách thức thường xuyên để tìm kiếm chiến thắng.

Thử thách tiếp theo là La Liga, nơi Real Madrid đang thất thế trước CLB Barcelona và cần duy trì sức ép trong cuộc đua với Barcelona. Muốn phá vỡ thế thống trị của đối thủ xứ Catalonia, đội bóng Hoàng gia không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc xuất thần như ở UEFA Champions League vào sáng 15-10. Sự ổn định qua từng vòng đấu, khả năng kiểm soát trận đấu và việc giữ được lực lượng chủ chốt mới là những yếu tố quyết định đường dài.

Theo lịch thi đấu, Real Madrid sẽ trở lại La Liga vào ngày 19-10, tiếp đón Sevilla trên sân Bernabeu. Đây là cơ hội để thầy trò Mourinho tiếp nối đà hưng phấn, đồng thời chứng minh chiến thắng trước AS Roma không chỉ là một cuộc thoát hiểm ngoạn mục. Trận đấu cũng có thể cho thấy cách ông xử lý bài toán Vinicius, Endrick và sự cạnh tranh trên hàng công sau những diễn biến vừa qua.