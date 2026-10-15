Chuyên gia Indonesia nghi ngờ đội nhà gian lận tại FIFA ASEAN Cup 2026

Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 của Indonesia không chỉ thu hút sự chú ý về mặt chuyên môn mà còn làm dấy lên những tranh luận liên quan đến thể thức thi đấu. Chuyên gia bóng đá Akmal Marhali cho rằng cách tổ chức giải có những yếu tố thuận lợi cho đội tuyển Indonesia, từ việc phân chia bảng đấu đến giá trị thương mại mà đội bóng này mang lại.

Indonesia đã dành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan

Theo nhận định của Akmal Marhali, điểm đáng chú ý nằm ở việc Indonesia không phải đối đầu với hai đối thủ được đánh giá cao trong khu vực là Việt Nam và Thái Lan ngay từ vòng bảng. Điều này giúp thầy trò HLV John Herdman có thêm cơ hội tích lũy điểm số và hướng tới vòng đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, việc các đối thủ ở vòng bảng có thứ hạng FIFA thấp hơn Indonesia không đồng nghĩa đội tuyển xứ vạn đảo chắc chắn được hưởng lợi từ cách tổ chức giải. Thứ hạng FIFA chỉ là một trong những căn cứ tham khảo để đánh giá tương quan giữa các đội, trong khi kết quả thực tế còn phụ thuộc vào phong độ, lực lượng và màn thể hiện trên sân.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Akmal Marhali nhấn mạnh vai trò của thị trường bóng đá Indonesia đối với sức hút của FIFA ASEAN Cup 2026. Với cộng đồng người hâm mộ đông đảo, đội tuyển quốc gia nước này có khả năng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông và các đối tác thương mại.

Chuyên gia bóng đá Akmal Marhali cho rằng cách tổ chức giải có phần ưu ái cho đội tuyển Indonesia

Ngoài ra, sự hiện diện của đội tuyển xứ vạn đảo tại những vòng đấu cuối có thể góp phần gia tăng mức độ quan tâm dành cho giải đấu. Từ đó, ông đặt câu hỏi về sức hút của FIFA ASEAN Cup 2026 nếu Indonesia không góp mặt trong trận chung kết.

Dù vậy, ý kiến của Akmal Marhali nên được nhìn nhận như một quan điểm cá nhân về cách tổ chức giải và vai trò của thị trường Indonesia. Những nhận định này chưa đủ cơ sở để kết luận ban tổ chức thiết kế thể thức nhằm giúp đội tuyển xứ vạn đảo giành chức vô địch.

Trên sân cỏ, Indonesia đã khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch sau khi đánh bại Thái Lan trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Thành tích này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman.

Ở vòng bảng, Indonesia lần lượt thắng Singapore 2-0, hòa Malaysia 0-0 và đánh bại Bangladesh 9-2 theo các kết quả được nêu trong thông tin về giải đấu. Trong đó, trận gặp Bangladesh từng gây tranh luận liên quan đến thời gian bù giờ, khiến diễn biến và cách điều hành trận đấu nhận được sự chú ý.

Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 đánh dấu cột mốc mới cho thành tích của bóng đá Indonesia

Nhìn tổng thể, chức vô địch của Indonesia đã tạo ra cuộc thảo luận về cả chuyên môn lẫn thương mại của bóng đá Đông Nam Á. Thế nhưng, để xác định thể thức FIFA ASEAN Cup 2026 có thực sự tạo lợi thế bất thường cho đội tuyển nào hay không, cần dựa vào điều lệ chính thức, dữ liệu phân chia bảng đấu và những bằng chứng cụ thể thay vì chỉ dựa trên suy đoán.