Haaland cán mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League, bỏ xa Messi, Mbappe và Ronaldo

Erling Haaland. (Ảnh: MCFC)

Ở phút 53 trận gặp PSG, cú đánh đầu của Erling Haaland giúp anh chạm mốc 60 bàn trong sự nghiệp tại Champions League. Đến phút 75, tiền đạo này hoàn tất cú đúp, nâng tổng số bàn thắng lên 61 sau 60 trận, trung bình 1,02 bàn mỗi lần ra sân. Dù vậy, Man City vẫn thua PSG với tỷ số 2-4.

Haaland là cầu thủ thứ 7 ghi ít nhất 60 bàn tại giải đấu, tính cả Champions League và Cúp C1 cũ, đồng thời bỏ xa những người đi trước về tốc độ. Lionel Messi cần 80 trận để đạt cột mốc này, Robert Lewandowski mất 85 trận, Kylian Mbappe đạt con số đó ở lần ra sân thứ 89. Cristiano Ronaldo, người đang giữ kỷ lục 140 bàn sau 183 trận ở Champions League, cần 98 trận để ghi 60 bàn. Karim Benzema và Raul Gonzalez lần lượt cần 111 và 115 trận.

Trong nhóm cầu thủ có từ 50 bàn trở lên tại giải đấu, gần Haaland nhất về hiệu suất là Messi và Harry Kane, cùng đạt 0,79 bàn/trận. 61 bàn của Haaland gồm 8 bàn cho Salzburg, 15 bàn cùng Dortmund và 38 bàn trong màu áo Man City.

Với cú đúp vào lưới PSG, Haaland vượt qua Sergio Aguero (36 bàn) để trở thành chân sút số một của Man City tại Champions League, không tính vòng loại và play-off. Ngay mùa đầu tiên khoác áo Man City, anh giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League với 12 bàn, trên hành trình đội bóng đăng quang sau chiến thắng 1-0 trước Inter tại Istanbul. Mùa giải đó, Haaland cũng là cầu thủ thứ 3 ghi 5 bàn trong một trận Champions League, sau Messi và Luiz Adriano, với màn trình diễn trước RB Leipzig ở vòng 1/8.

Mùa này, Haaland có 10 bàn sau 9 trận. Tổng cộng, tiền đạo 26 tuổi đã ghi 172 bàn sau 207 trận cho Man City, đứng thứ 3 trong danh sách chân sút xuất sắc nhất lịch sử 132 năm của CLB và chỉ còn cách người xếp thứ hai Eric Brook đúng 5 bàn. Với hiệu suất hiện tại, nếu tiếp tục gắn bó với Man City, anh hoàn toàn có thể phá kỷ lục 260 bàn của Aguero vào cuối mùa giải sau.