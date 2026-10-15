HLV Kim Sang-sik có thêm lo lắng ở tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2027

Chỉ còn vài tháng trước khi Asian Cup 2027 khởi tranh, đội tuyển Việt Nam đang đối diện với không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị lực lượng.

Sau khi chỉ giành vị trí thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi để giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thành tích.

Lương Chí Khải chơi chưa tốt trong thời gian gần đây.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc là tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, vốn bộc lộ nhiều hạn chế ở những giải đấu gần đây.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của hai trung vệ Việt kiều Adou Minh và Lương Chí Khải từng mang đến nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều vừa mắc những sai lầm đáng tiếc, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của các CLB chủ quản tại đấu trường châu Á.

Mới đây, Adou Minh ra sân trong đội hình xuất phát của CLB Công an Hà Nội ở cuộc tiếp đón Kashima Antlers tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

Đại diện Việt Nam thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, một tình huống xử lý không tốt của Adou Minh đã khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua.

Phút 61, từ đường căng ngang bên cánh phải của Gaku Shibasaki, Adou Minh để bóng chạm chân đổi hướng bay vào lưới nhà.

Bàn phản lưới này khiến CLB Công an Hà Nội nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers.

Trước đó, trung vệ Việt kiều Pháp đã được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ cao 1m78 được đá chính ở 3 trong 4 trận đấu, trong đó có hai lần thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải và một lần đá trung vệ lệch trái.

Dù có cơ hội thể hiện khả năng ở nhiều vị trí, Adou Minh chưa tạo được dấu ấn thực sự nổi bật.

Việc tiếp tục mắc sai lầm ở đấu trường châu lục cho thấy cầu thủ này cần cải thiện sự tập trung và khả năng xử lý bóng trong những tình huống phòng ngự.

Chỉ một ngày sau, HLV Kim Sang-sik tiếp tục có thêm lý do lo lắng khi Lương Chí Khải mắc lỗi trong trận Thể Công Viettel gặp Persib Bandung tại AFC Champions League Two 2026-2027.

Ở cuộc đối đầu diễn ra tối 14/10 tại Indonesia, trung vệ Việt kiều Mỹ có một số tình huống xử lý không tốt. Ngay đầu trận, đường chuyền thiếu chính xác của Lương Chí Khải tạo điều kiện để cầu thủ Persib Bandung đoạt bóng và gây sức ép lên vòng cấm Thể Công Viettel.

Đến cuối hiệp một, trung vệ cao 1m88 tiếp tục mắc sai lầm khi có tình huống xoạc bóng không hợp lý, phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và khiến Thể Công Viettel phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Peralta thực hiện thành công cú sút, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đáng chú ý, phong độ của cầu thủ Việt kiều Mỹ trong những trận gần đây cũng chưa thực sự ổn định. Ở ba trận không thắng trước đó của Thể Công Viettel, anh đều nhận mức điểm đánh giá không cao.

Tuyển Việt Nam đang gặp khó về lực lượng trước thềm Asian Cup 2027.

Đây là tín hiệu không tích cực đối với một cầu thủ vừa chính thức có quốc tịch Việt Nam và được kỳ vọng sẽ tăng cường chất lượng hàng phòng ngự đội tuyển quốc gia.

Những sai lầm gần đây cho thấy Lương Chí Khải cần cải thiện khả năng xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong phòng ngự nếu muốn cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Đáng nói, hàng phòng ngự hiện tại của đội tuyển cũng đang gặp khó khăn vì vấn đề lực lượng.

Duy Mạnh và Tiến Dũng phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Trong khi đó, khả năng trở lại của những cầu thủ như Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung và Đoàn Văn Hậu sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch nhân sự sắp tới.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chỉ giữ sạch lưới ở trận ra quân gặp Philippines, trước khi nhận tổng cộng 5 bàn thua trong ba trận tiếp theo trước Thái Lan, Pakistan và Malaysia.

Những con số này cho thấy hệ thống phòng ngự của đội tuyển vẫn cần được cải thiện khi bước vào Asian Cup 2027, nơi chúng ta cùng bảng với những đội bóng có hàng công chất lượng như Hàn Quốc, UAE và Yemen.