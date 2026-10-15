Sao Man City thoát thẻ đỏ sau màn xô ngã trọng tài

"Đó rõ ràng là một thẻ đỏ dành cho Enzo", một CĐV bức xúc trên mạng xã hội sau khi chứng kiến tiền vệ của Man City khiến trọng tài Sven Jablonski ngã xuống sân Etihad.

Tình huống xảy ra ở phút 74, khi đại diện Ngoại hạng Anh đang bị dẫn 1-4. Từ đường chuyền ngược của hậu vệ Abdukodir Khusanov, tiền vệ người Argentina lao lên định dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng trọng tài Jablonski bất ngờ xuất hiện ngay trên đường chạy của anh.

Thay vì đổi hướng để tránh va chạm, ngôi sao 25 tuổi tiếp tục lao tới, đặt cả 2 tay lên lưng vị vua áo đen và có động tác đẩy khiến ông ngã xuống sân. Trọng tài người Đức tỏ ra bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng dậy, cho trận đấu tiếp tục mà không rút thẻ phạt.

Tiền vệ Enzo Fernandez đặt 2 tay lên lưng trọng tài Sven Jablonski trong tình huống khiến ông ngã xuống sân ở trận Man City thua PSG 2-4 tại Champions League. Ảnh: TNT Sports.

Tờ SunSport cho biết, nhiều CĐV không thể tin Fernandez lại thoát án phạt trong tình huống đó. "Enzo Fernandez đã xô trọng tài", CĐV khác khẳng định và đặt câu hỏi: "Tại sao cậu ta không bị thẻ đỏ với hành động này?".

Đoạn quay chậm càng làm dấy lên tranh cãi khi cho thấy rõ động tác duỗi tay của cầu thủ 25 tuổi. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây chỉ là phản xạ khi tiền vệ Man City đang tập trung đón bóng, không kịp tránh trọng tài chắn ngang đường chạy.

Theo TyC Sports, tiền vệ Fernandez hướng sự chú ý vào trái bóng và bị bất ngờ bởi vị trí của ông Jablonski. Cách xử lý của trọng tài cũng cho thấy ông không xem đây là hành vi cố tình tấn công người điều khiển trận đấu, dù tình huống va chạm khá mạnh.

Sự cố trở thành một trong những hình ảnh gây chú ý nhất ở thất bại 2-4 của Man City trước nhà đương kim vô địch PSG.

Trong trận đấu này, tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp nhưng không đủ giúp đội chủ sân Etihad tránh thất bại đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca.