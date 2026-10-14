Tội ác tột cùng của 'nghịch tử' đánh cha tử vong, hành hung mẹ nhập viện

Đối tượng Trần Thành Tâm. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (SN 1994, trú tại khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm sống chung với cha mẹ ruột tại đường Lê Lợi (khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc) và thường xuyên chửi bới đấng sinh thành mỗi khi say rượu. Khoảng 20h ngày 4/10, sau khi nhậu một mình tại nhà đến rạng sáng hôm sau, Tâm lên phòng cha ruột để trả chìa khóa thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Trong lúc kích động, đối tượng đã dùng chân đá và dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt khiến người cha gục ngã, nằm bất động trên sàn. Thấy vậy, Tâm bỏ xuống nhà tiếp tục uống rượu.

Đến khoảng 2h sáng, phát hiện cha nằm trên vũng máu, đối tượng sang gọi mẹ đến dọn dẹp. Vì lo sợ đứa cháu bị đánh, người mẹ đưa cháu bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Tâm đuổi theo kéo về và ép lên phòng lau chùi hiện trường. Trong lúc dọn dẹp, người mẹ tiếp tục bị gã con trai bạo ngược dùng chân đá ngã gây thương tích ở vùng đầu.

Lợi dụng lúc Tâm bế cha lên giường, người mẹ đã nhanh chóng thoát ra ngoài, nhờ người dân đưa đến Công an phường trình báo và vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định người cha đã tử vong do chấn thương sọ não và tổn thương nội sọ nghiêm trọng bởi ngoại lực tác động nhiều lần. Hiện sức khỏe người mẹ đã phục hồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

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