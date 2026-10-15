Haaland khiến cả Messi, Mbappe và Ronaldo phải 'hít khói' ở Cúp C1

Trong trận Man City thua PSG 2-4 trên sân Etihad, cú đánh đầu ở phút 53 giúp Erling Haaland chính thức chạm mốc 60 bàn thắng trong sự nghiệp tham dự Champions League.

Haaland là cầu thủ thứ 7 ghi được ít nhất 60 bàn tại giải đấu, bao gồm cả Champions League và Cúp C1 cũ, đồng thời bỏ xa những người đi trước về tốc độ chinh phục cột mốc đặc biệt này.

Haaland không vui trong ngày lập kỷ lục. Ảnh: MCFC

Lionel Messi cần 80 trận để ghi 60 bàn, Robert Lewandowski mất 85 trận và Kylian Mbappe đạt con số này trong lần ra sân thứ 89.

Cristiano Ronaldo, người đang giữ kỷ lục tuyệt đối 140 bàn ở Champions League (sau 183 trận, cũng là kỷ lục) đạt thành tích 60 bàn sau 98 trận, trong khi Karim Benzema cần 111 trận, Raul Gonzalez mất 115 trận.

Haaland chưa dừng lại ở đó. Phút 75, anh hoàn tất cú đúp, nâng tổng thành tích lên 61 bàn sau 60 trận. Hiệu suất trung bình của anh là 1,02 bàn mỗi lần ra sân.

Trong số những người có từ 50 bàn trở lên tại Champions League, gần với Haaland nhất là Messi và Harry Kane. Cả hai cùng đạt hiệu suất 0,79 bàn/trận.

Thành tích của Haaland gồm 8 bàn cho Salzburg, 15 bàn cùng Dortmund và 38 bàn trong màu áo Man City.

Với cú đúp vào lưới PSG, Haaland cũng chính thức vượt qua Sergio Aguero, người có 36 bàn, để trở thành chân sút số một của Man City tại Champions League (không tính vòng loại hoặc play-off).

Haaland giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, ghi 12 bàn trên hành trình đội bóng đăng quang sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước Inter tại Istanbul.

Trong hành trình ấy, Haaland trở thành cầu thủ thứ 3 ghi 5 bàn trong một trận Champions League, với màn trình diễn chói sáng trước RB Leipzig ở vòng 1/8, sau Messi và Luiz Adriano.

Haaland hiện có 10 bàn sau 9 trận mùa này. Tổng cộng, anh có 172 bàn sau 207 trận, đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử 132 năm của Man City.

Chân sút 26 tuổi chỉ còn cách người xếp thứ hai Eric Brook đúng 5 bàn. Với hiệu suất này và nếu tiếp tục gắn bó với Man City, anh hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục 260 bàn mà Aguero đang nắm giữ vào cuối mùa sau.