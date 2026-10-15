Bảo hiểm PVI bắt tay Savico, kết nối bảo hiểm và sửa chữa ôtô

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc kết nối chuyên sâu giữa giải pháp bảo hiểm tài chính với hệ thống phân phối và dịch vụ sửa chữa ôtô quy mô hàng đầu Việt Nam.

Trong lĩnh vực ôtô, mối quan hệ với khách hàng tiếp tục xuyên suốt quá trình sử dụng xe, từ bảo dưỡng, sửa chữa đến xử lý rủi ro. Giá trị của bảo hiểm thể hiện rõ khi sự cố xảy ra, qua khả năng hỗ trợ kịp thời, đơn giản hóa thủ tục và sớm đưa phương tiện trở lại vận hành. Hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và Savico hướng đến giải quyết đồng bộ những nhu cầu này.

Nền tảng vững chắc từ hai thương hiệu dẫn đầu

Sự hợp tác của hai đơn vị được xây dựng trên nền tảng tiềm lực tài chính, quy mô mạng lưới và uy tín của cả hai doanh nghiệp đầu ngành.

Bảo hiểm PVI hiện dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng và đặt mục tiêu đạt 30.000 tỷ đồng cả năm. Với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, xếp hạng năng lực tài chính A- (xuất sắc) cùng triển vọng ổn định từ AM Best trong giai đoạn 2023-2026, Bảo hiểm PVI sở hữu nền tảng tài chính vững chắc và mạng lưới 49 đơn vị thành viên trên toàn quốc.

Bảo hiểm PVI và Savico chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Trong khi đó, Savico là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ôtô đa thương hiệu quy mô lớn tại Việt Nam, quản lý hệ thống đại lý chính hãng của Toyota, Ford, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Honda cùng nhiều dòng xe thương mại. Mạng lưới trải rộng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành giúp doanh nghiệp phục vụ đa dạng khách hàng, từ cá nhân, gia đình đến đơn vị vận hành đội xe.

Sự kết hợp giữa năng lực tài chính, chuyên môn giám định của Bảo hiểm PVI với mạng lưới phân phối và năng lực kỹ thuật của Savico giúp khách hàng được hỗ trợ xuyên suốt quá trình sử dụng phương tiện.

Tối ưu hóa quyền lợi khách hàng

Hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và Savico hướng tới quy trình phục vụ liền mạch từ mua xe đến xử lý sự cố. Khách hàng được tư vấn ngay tại showroom về mức phí, phạm vi bảo hiểm, điều khoản loại trừ, mức miễn thường và điều kiện sửa chữa chính hãng.

Giải pháp được thiết kế theo từng nhóm nhu cầu. Người mua xe lần đầu được hướng dẫn quy trình yêu cầu hỗ trợ, khách hàng lâu năm chú trọng chất lượng sửa chữa và phụ tùng chính hãng, còn doanh nghiệp vận hành đội xe cần kiểm soát rủi ro và rút ngắn thời gian xe ngừng hoạt động.

Điểm nhấn của hợp tác là tự động hóa quy trình bồi thường và liên thông dữ liệu. Bảo hiểm PVI cùng các cơ sở sửa chữa Savico có thể trực tiếp trao đổi hồ sơ, xác định thiệt hại và thống nhất phương án xử lý, giúp khách hàng không phải làm “cầu nối” giữa hai bên.

Mạng lưới 49 đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ Savico trên toàn quốc cũng giúp chủ xe tiếp cận hỗ trợ, giám định và sửa chữa kịp thời khi gặp sự cố ngoài nơi cư trú.

Cộng hưởng thế mạnh, kiến tạo giá trị kinh doanh bền vững

Không chỉ mang lại lợi ích cho chủ xe, đối với hệ thống showroom, đại lý và gara của Savico, việc đồng hành cùng một đối tác có tiềm lực tài chính hàng đầu như Bảo hiểm PVI là "chìa khóa" để mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và phát triển kinh doanh bền vững.

Sự phối hợp đồng bộ từ khâu bán hàng đến dịch vụ hậu mãi (giám định, sửa chữa, bồi thường) giúp các đại lý và xưởng dịch vụ duy trì mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng sau khi bàn giao xe, gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng và tạo dựng nguồn doanh thu ổn định.

Đồng thời, định hướng đẩy mạnh số hóa trong quản lý chất lượng dịch vụ và liên thông dữ liệu nghiệp vụ giữa hai bên sẽ giúp chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho toàn hệ thống gara.

Có thể khẳng định, giá trị lâu dài của cú bắt tay chiến lược giữa Bảo hiểm PVI và Savico không chỉ nằm ở việc cộng hưởng tiềm lực tài chính, chuyên môn bảo hiểm và mạng lưới dịch vụ ôtô đầu ngành, mà cao hơn cả là khả năng chuyển hóa những lợi thế đó thành sự thuận tiện tối đa cho khách hàng và động lực tăng trưởng bền vững cho các đối tác trên toàn quốc.