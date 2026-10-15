Giải đấu đội tuyển Việt Nam sắp tham dự có nguy cơ bị hoãn

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã lên tiếng về khả năng thay đổi thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch ban đầu, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 - 5/2/2027 tại Ả Rập Xê Út, với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa nói về việc Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hoãn (Ảnh: AFC).

Ngày 14/10, bên lề cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã trao đổi với truyền thông về tình hình chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

"Chúng tôi có thể chờ đến cuối tháng 11. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Chúng tôi cần theo dõi diễn biến", ông Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết.

Chủ tịch AFC cũng khẳng định cơ quan này chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng và vẫn đang đánh giá các phương án tổ chức.

"Nếu cần quyết định, chúng tôi sẽ làm. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi có thể lùi giải một năm, sang 2028. Chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch", ông nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Ả Rập Xê Út sẽ lần đầu tiên đăng cai giải vô địch bóng đá châu Á. Các trận đấu dự kiến được tổ chức trên 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Đây là giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia của bóng đá châu Á, vì vậy công tác tổ chức cần đáp ứng nhiều yêu cầu về cơ sở vật chất, di chuyển, lưu trú và an toàn cho các đội tham dự.

Đáng chú ý, FIFA và Liên đoàn Thể thao điện tử Ả Rập Xê Út mới đây đã quyết định hoãn giải FIFAe Finals 2026, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 25/10 tại Jeddah.

Quyết định được công bố ngày 15/10, sau khi ban tổ chức đánh giá những ảnh hưởng của tình hình an ninh đối với việc chuẩn bị và vận hành giải đấu.

Ngoài FIFAe Finals 2026, một số sự kiện thể thao khác tại Ả Rập Xê Út cũng phải điều chỉnh lịch trình.

Trong đó, giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24/10 tại Riyadh, đã được chuyển sang ngày 27 - 30/12.

Những thay đổi này cho thấy công tác tổ chức các giải đấu quốc tế tại Ả Rập Xê Út đang chịu tác động từ tình hình hiện tại.

Kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam có nguy cơ phải thay đổi.

Dù vậy, việc FIFA hoãn FIFAe Finals 2026 không đồng nghĩa với việc Asian Cup 2027 chắc chắn sẽ bị hoãn, bởi hai giải đấu có quy mô, điều kiện tổ chức và thời điểm diễn ra khác nhau.

Đối với đội tuyển Việt Nam, khả năng Asian Cup 2027 thay đổi lịch thi đấu cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây đều là những đối thủ đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong trường hợp giải đấu được chuyển sang năm 2028, kế hoạch tập trung, thi đấu giao hữu và chuẩn bị lực lượng của đội tuyển Việt Nam có thể phải điều chỉnh.

Trước thông tin trên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã lên tiếng về khả năng Asian Cup 2027 bị hoãn.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức từ AFC, liên quan đến những thay đổi của giải đấu này. Dự kiến, vào ngày 20/10 tới, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ họp tại Tokyo (Nhật Bản) để quyết định về tương lai của Asian Cup 2027", một đại diện VFF cho biết.