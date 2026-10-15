Endrick đang đẩy Vinicius vào thế khó ở Real Madrid

Endrick vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn và góp dấu ấn trong màn ngược dòng 4-3 của Real Madrid trước Roma.

Real Madrid vẫn bị Roma dẫn 1-3 ở phút 82. Sau đó, Carlos Espí, Endrick và Antonio Rüdiger ghi liền ba bàn trong khoảng bảy phút, giúp đội bóng của Jose Mourinho lật ngược tỷ số 4-3. Cả ba bàn cuối đều bắt nguồn từ những quả phạt góc của Arda Güler.

Màn ngược dòng ấy tiếp tục nối dài câu chuyện quen thuộc của Real tại Champions League. Tuy nhiên, với Mourinho, trận đấu còn mang đến một thông tin quan trọng khác: đội hình cuối trận, không còn Vinicius nhưng có Güler và Endrick, lại vận hành hiệu quả hơn hẳn đội hình xuất phát.

Vinicius mất điểm đúng lúc Endrick bùng nổ

Vinicius đá chính tại Olimpico nhưng gần như không tạo được ảnh hưởng đáng kể. AS nhận xét cầu thủ người Brazil “hầu như không xuất hiện”, đồng thời chấm anh 1 điểm, thấp nhất đội Real Madrid. Sport cũng chỉ cho Vinicius 3 điểm, trong khi Endrick lần lượt nhận 9 và 8 điểm từ hai tờ báo Tây Ban Nha.

Tình thế của Vinicius càng tệ hơn ở phút 57. Anh để mất bóng trong pha dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Donyell Malen. Theo AS, Mourinho lập tức nổi giận ngoài đường biên, gọi bàn thua ấy là “hài hước” trước khi thay Vinicius chỉ hai phút sau. Cầu thủ người Brazil tỏ rõ sự không hài lòng khi rời sân.

Sự thay đổi diễn ra gần như ngay lập tức. Endrick vào sân phút 59 và chơi lệch phải, liên tục tấn công trực diện vào hàng thủ Roma. Tiền đạo 20 tuổi tham gia vào bàn rút ngắn tỷ số 2-3 của Espí trước khi trực tiếp đánh đầu ghi bàn gỡ 3-3. Anh được UEFA bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Màn trình diễn của Endrick khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công Real trở nên căng hơn, đặc biệt với Vinicius.

Endrick không cần nhiều bóng để tạo ảnh hưởng. Anh tăng tốc, đi thẳng vào khoảng trống và buộc hàng thủ Roma phải lùi sâu hơn. AS đánh giá sự xuất hiện của Endrick cùng Güler mang lại “năng lượng cho một tập thể đang ngủ quên”, đồng thời nhận xét Real thay đổi cả thái độ lẫn cách chơi sau những điều chỉnh nhân sự.

Mourinho sau trận cũng thừa nhận trận đấu được chia thành hai phần rất khác nhau. Ông cho rằng Roma vượt trội trong phần lớn thời gian, nhưng khoảng 20 phút cuối Real Madrid đạt tới trạng thái mà đối thủ “không thể ngăn nổi”. Sự thay đổi ấy trùng với thời điểm Güler và Endrick xuất hiện trên sân.

Endrick không cần lấy đúng chỗ Vinicius

Endrick và Vinicius không hoàn toàn cạnh tranh cùng một vị trí. Vinicius vẫn nguy hiểm nhất khi xuất phát bên trái, trong khi Endrick có thể đá trung phong hoặc lệch phải. Nhưng tại Real Madrid, cuộc cạnh tranh không đơn giản được tính bằng vị trí trên sơ đồ.

Kylian Mbappe và Jude Bellingham gần như thuộc nhóm không thể đụng tới khi khỏe mạnh. Yan Diomande được trao nhiều cơ hội, Güler ngày càng khó bỏ qua, còn Endrick vừa chứng minh anh có thể quyết định một trận Champions League chỉ trong khoảng nửa giờ.

AS chỉ ra một chi tiết đáng chú ý: đội hình cuối trận của Mourinho với Güler, Bernardo Silva, Espí và Endrick lại chơi tốt hơn đội hình xuất phát. Tờ báo Tây Ban Nha cho rằng Real gần như không có lối chơi tập thể trong ba phần tư thời gian, nhưng chất lượng của nhóm dự bị đã biến một trận đấu tệ thành chiến thắng.

Vinicius trải qua trận đấu mờ nhạt tại Olimpico và bị thay ra khi Real vẫn còn bị dẫn trước.

Điều này trực tiếp tạo sức ép lên Vinicius. Tiền đạo Brazil vốn đã trải qua giai đoạn không dễ dàng. Anh vừa nhận án treo giò bốn trận tại La Liga và sẽ phải ngồi ngoài trong thời gian đủ dài để những cầu thủ cạnh tranh có thêm cơ hội. Với Endrick, Güler hay Espí, mỗi trận Vinicius vắng mặt đều là dịp để thay đổi thứ tự ưu tiên của Mourinho.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách hai cầu thủ sử dụng cơ hội. Vinicius có nhiều thời gian trên sân tại Olimpico nhưng không tạo ra khác biệt, còn Endrick chỉ cần hơn nửa giờ để tham gia hai bàn thắng và nhận danh hiệu MVP.

Sau trận, tiền đạo trẻ nói anh chỉ muốn “được ở trên sân, chơi bóng và giúp đội”, một phát biểu đơn giản nhưng phản ánh đúng vị thế hiện tại của anh: chưa cần đòi suất đá chính, chỉ cần tận dụng cơ hội.

Vinicius vẫn có những phẩm chất mà rất ít cầu thủ Real sở hữu. Khả năng thắng đối đầu một chọi một, kéo giãn hàng thủ hay tạo ra khoảnh khắc trong các trận lớn từng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất tại Bernabeu. Một trận đấu tệ ở Roma không thể xóa đi toàn bộ giá trị ấy.

Nhưng vấn đề của Vinicius nằm ở chỗ Real không còn thiếu phương án.

Mourinho có thể thay anh mà không cần chấp nhận sự suy giảm quá lớn về chất lượng. Thậm chí tại Olimpico, Real chơi nhanh và trực diện hơn sau khi Vinicius rời sân. Khi một cầu thủ dự bị vào sân, ghi bàn, tham gia thêm một bàn khác và được bầu hay nhất trận, áp lực lên người vừa bị thay ra chắc chắn sẽ tăng.

Endrick chưa cần giành vị trí của Vinicius ngay lúc này. Chỉ riêng việc anh chứng minh Real vẫn có thể thắng những trận lớn mà không cần phụ thuộc vào Vinicius cũng đủ làm thay đổi cuộc cạnh tranh trên hàng công.

Ở một CLB như Real Madrid, vị thế được xây dựng trong nhiều năm nhưng suất đá chính luôn được quyết định bởi phong độ hiện tại. Trận thắng Roma có thể trở thành một bước ngoặt nhỏ trong cuộc cạnh tranh ấy.