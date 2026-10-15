Mourinho vẫn là… người đặc biệt

Dù đã từng được xem là hết thời khi phải trở về quê hương làm việc tại Benfica, rồi trở lại Real Madrid với rất nhiều sự nghi ngại, nhưng "người đặc biệt" chung quy vẫn là... "người đặc biệt" khi những phẩm chất làm nên tên tuổi của ông vẫn chưa bị thời gian bào mòn. Và có lẽ, đó chính là lý do mà chủ tịch Florentino Perez vẫn lựa chọn trao niềm tin cho Mourinho.

Mourinho vẫn thể hiện được sự sắc sảo trong thay người chiến thuật giúp Real Madrid xoay chuyển cục diện trận đấu. (Nguồn: Wikimedia Commons)

Có thể AS Roma không phải là một đối thủ quá mạnh, nhưng họ có một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm là Gian Piero Gasperini, đang có phong độ cao với chuỗi 8 trận bất bại và một đội hình trẻ trung giàu tính chiến đấu. Do đó họ không hề ngán ngại ông lớn Real Madrid mà chủ động tràn lên tấn công, chủ động tạo sức ép với cường độ cao ngay trên phần sân của đối phương, tạo sự bất ngờ cho thầy trò huấn luyện viên Mourinho.

Gian Piero Gasperini là một huấn luyện viên lão luyện, đã nắm bắt rất nhanh điểm yếu cánh trái của Real Madrid, nơi Marc Cucurella trấn giữ thường xuyên không nhận được sự hỗ trợ từ Vinicius Junior ở trên. Việc khoét sâu vào cánh này vừa khiến "Kền kền trắng" mất hẳn đi sức tấn công ở một cánh, vừa "phế" luôn mũi nhọn Vinicius Junior khi thường xuyên không có bóng, vừa buộc Jude Bellingham phải lùi về hỗ trợ khiến sức tấn công của Real Madrid yếu đi. Đây là lựa chọn hết sức sáng suốt và tỷ số 3-1 ngay ở phút 57 chính là thành quả dường như đã nhấn chìm thầy trò huấn luyện viên Mourinho tại sân Stadio Olimpico.

Nhưng "người đặc biệt" chung quy vẫn là… "người đặc biệt", khi một lần nữa cho thấy sở trường thay người xoay chuyển tình thế của ông vẫn chưa hề cùn. Không chấp nhận việc Vinicius Junior tiếp tục không đoái hoài đến chuyện hỗ trợ đồng đội, hỗ trợ phòng ngự nữa, mà quyết định thay người bất chấp ngôi sao này tỏ thái độ chống đối. 5 quyết định nhân sự được đưa ra liên tiếp, đi kèm đó là sự thay đổi rất rõ về mặt chiến thuật thi đấu.

Đưa Endrick vào sân thay cho Vinicius Junior, Mourinho còn đưa Arda Guler, Bernardo Silva, Carlos Espi và Alvaro Carreras vào để thực hiện chiến thuật tập trung tấn công biên tạt bóng vào trong, chú trọng vào những tình huống cố định mà trọng tâm ở đây là những pha phạt góc. Có lẽ Mourinho đã nắm bắt được điểm yếu ở các tình huống không chiến, tổ chức phòng ngự các tình huống cố định của AS Roma, và quyết định khoét sâu vào điểm yếu này. Và thực tế cho thấy một lần nữa ông đã đúng.

Endrick vào sân mang lại sức sống nơi hành lang biên của Real Madrid, từ đó những tình huống lên biên tốc độ cao đều đặn từ cả hai biên của câu lạc bộ này mới có thể được thực hiện đều đặn, mang đến những tình huống tạt bóng vào trong cho đồng đội chớp thời cơ, hoặc kiếm về những quả phạt góc để tận dụng các tình huống cố định. Và họ đã lội ngược dòng với bài đánh này.

AS Roma đã tỏ ra lúng túng, yếu thế trong việc bố trí bắt người, chống bóng bổng khi các cầu thủ Real Madrid liên tục tung ra những quả tạt vào vòng cấm địa, cũng như dàn xếp các quả phạt góc. Đến một cầu thủ chỉ cao 1m73 như Endrick cũng có thể thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Pierluigi Gollini trong vòng cấm, cùng 2 pha chớp thời cơ lộn xộn trong vòng cấm từ những pha tạt bóng từ ngoài vào để ghi bàn của Carlos Espi và Antonio Rudiger, từ đó giúp Real Madrid có chiến thắng chung cuộc 4-3 trước AS Roma, đã có thấy những quyết định của Mourinho là chính xác.

Có lẽ đây sẽ là thời điểm để Mourinho đưa ra quyết định đối với Vinicius Junior, khi đã có trong tay một Endrick luôn sẵn sàng lên công về thủ hết mình khi ra sân. Dù vốn là con cưng của chủ tịch Florentino Perez, nhưng nếu không thay đổi thái độ thi đấu thì việc mất vị trí trong những trận đấu tới cũng là điều hoàn toàn bình thường. Dù sao thì thành tích của câu lạc bộ cũng sẽ được đặt lên trên hết, đặc biệt đối với một huấn luyện viên có cá tính như Mourinho.