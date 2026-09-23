Mourinho còn lại gì ngoài chiêu trò?

Mourinho dần cho thấy sự bất lực.

Mourinho còn nguyên khả năng tạo ra những buổi họp báo đáng nhớ. Sau thất bại 1-2 trước Atletico Madrid tại Metropolitano, câu hỏi lớn nhất không phải trọng tài sai bao nhiêu lần, mà là Mourinho đang làm gì để một Real Madrid vốn đầy ngôi sao trở thành một đội bóng thực sự có khả năng cạnh tranh chức vô địch La Liga.

Chiêu cũ của Mourinho

Mourinho xuất hiện trước truyền thông sau trận derby với một tờ giấy A4 trên tay. Trên đó là hình ảnh hai tình huống ông cho rằng Atletico đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ gồm pha vào bóng của Cristian Romero với Jude Bellingham và Lee Kang-In đạp vào mắt cá Federico Valverde.

"Chúng ta có thể bỏ qua cuộc họp báo vì câu chuyện của trận đấu nằm ngay ở đây", Mourinho nói, đồng thời chỉ vào những hình ảnh được in trên giấy. Theo ông, đó là hai thẻ đỏ rõ ràng. Không khó để nhận ra Mourinho của hơn một thập kỷ trước trong khoảnh khắc ấy.

Năm 2010, sau trận Real Madrid gặp Sevilla, Mourinho bước vào phòng họp báo với danh sách 13 quyết định mà ông cho rằng trọng tài Clos Gomez xử lý sai. Năm 2026, đạo cụ chỉ còn một tờ A4 với hai bức ảnh, nhưng phương thức gần như không thay đổi. Đó là đưa trọng tài vào trung tâm câu chuyện và biến cảm giác bất công thành vũ khí tinh thần cho đội bóng.

Đó là một trong những đặc sản của Mourinho. Ông rất giỏi tạo ra một pháo đài tâm lý, nơi các cầu thủ tin rằng họ đang phải chống lại tất cả. Chiến lược ấy từng phát huy hiệu quả, ít nhất trong một khoảng thời gian. Nhưng ở Real Madrid hiện tại, nó có nguy cơ trở thành một màn khói che đi những vấn đề mà Mourinho chưa giải quyết được.

Real đứng về phía Mourinho, nhưng dễ lạc lối.

Trước hết, cần thừa nhận rằng Real có lý do để phàn nàn. Ban trọng tài Tây Ban Nha được cho là thừa nhận Kang-In đáng phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Valverde. Trường hợp của Romero cũng gây tranh cãi khi hậu vệ Atletico chỉ nhận thẻ vàng sau khi trọng tài Ortiz Arias xem lại tình huống qua VAR.

Valverde thậm chí được Real xác nhận bị bong gân nặng ở mắt cá trái sau pha va chạm với Lee và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Nhưng một quyết định trọng tài sai không đồng nghĩa Real đã chơi tốt. Đó mới là phần Mourinho dường như không muốn nói quá nhiều.

Real bước vào derby với Atletico nhưng không cho thấy sự chủ động tương xứng với tham vọng vô địch. Khi trận đấu còn 11 đấu 11, Atletico vẫn thể hiện khả năng kiểm soát và tổ chức tốt hơn. Diego Simeone sau trận khẳng định đội bóng của ông kiểm soát thế trận cả khi hai đội đủ người lẫn sau khi Real mất người.

Tấm thẻ đỏ của Dean Huijsen ở đầu hiệp hai chắc chắn thay đổi cục diện. Atletico được hưởng phạt đền và Grimaldo mở tỷ số, trước khi Jonathan David nhân đôi cách biệt. Rudiger chỉ kịp rút ngắn tỷ số ở cuối trận. Nhưng ngay cả trước thời điểm ấy, Real cũng không tạo ra cảm giác của một ứng viên vô địch. Đây mới là vấn đề thật sự đáng báo động.

Mourinho trở lại Bernabeu sau 13 năm với danh tiếng của một trong những HLV thành công nhất lịch sử. Nhưng bóng đá năm 2026 không còn là bóng đá của Mourinho thời đỉnh cao. Kể từ chức vô địch quốc gia gần nhất năm 2015, ông trải qua nhiều CLB, nhưng chưa cho thấy khả năng đưa một đội bóng trở lại đỉnh cao một cách ổn định.

Real Madrid cũng không phải môi trường dễ dàng cho những cuộc thử nghiệm kéo dài. Florentino Perez từng nhiều lần nghĩ đến việc đưa Mourinho trở lại, bất chấp ký ức về nhiệm kỳ đầu tiên vẫn đầy tranh cãi. Năm 2013, Mourinho rời Madrid sau một giai đoạn mà ông mất dần sự ủng hộ trong phòng thay đồ. Những mâu thuẫn với các nhân vật chủ chốt khiến nhiệm kỳ của ông kết thúc trong bầu không khí căng thẳng.

Lần trở lại này vì thế vốn là một canh bạc lớn. Và chỉ sau vài tháng, những dấu hiệu cũ đang xuất hiện. Mourinho từng tuyên bố ông trưởng thành, bình tĩnh hơn và không còn chủ động tìm kiếm xung đột như trước. Nhưng thực tế những năm gần đây lại cho thấy ông vẫn thường xuyên đối đầu với trọng tài. Khi trở lại Real, đặc điểm ấy càng dễ được khuếch đại bởi chính môi trường CLB.

Real Madrid thậm chí công khai đứng về phía Mourinho sau trận derby. Báo cáo chính thức của CLB đặt tiêu đề theo hướng trọng tài là yếu tố quyết định trận đấu và chỉ ra những tình huống Romero cùng Kang-In đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu.

Mourinho vì thế không hề đơn độc trong câu chuyện này. Nhưng điều đáng chú ý là truyền thông Madrid bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: nếu trọng tài không phải nguyên nhân duy nhất, thì vấn đề nằm ở đâu? Câu trả lời nằm trên sân.

Real Madrid mất phương hướng

Real thiếu một hệ thống tấn công đủ rõ ràng. Khi mọi thứ bế tắc, bóng thường được đẩy về phía Kylian Mbappe với hy vọng ngôi sao người Pháp tự mình tạo ra khác biệt. Đó không thể là kế hoạch dài hạn cho một đội bóng muốn vô địch La Liga.

Báo động đỏ cho Real.

Hàng tiền vệ cũng tồn tại những dấu hỏi lớn. Việc Mourinho sử dụng Aurelien Tchouameni thay vì Bernardo Silva trong trận derby cho thấy ông ưu tiên sự chắc chắn, nhưng đổi lại Real thiếu khả năng kiểm soát và sáng tạo.

Ở hàng thủ, Huijsen có tiềm năng nhưng vẫn mắc những sai lầm đáng trách. Chiếc thẻ đỏ trước Atletico là một ví dụ. Real cần một trung vệ có khả năng tạo sự ổn định, thay vì tiếp tục để những sai số cá nhân phá hỏng cấu trúc phòng ngự.

Trên hàng công, vấn đề còn rõ hơn. Mbappe và Vinicius đều có khả năng định đoạt trận đấu, nhưng việc đặt hai cầu thủ có xu hướng hoạt động ở những không gian tương đồng khiến Real thiếu cân bằng. Trong trận derby, cả hai không để lại dấu ấn tương xứng với vị thế của mình.

Điều đáng lo hơn là "Los Blancos" chưa cho thấy khả năng pressing có tổ chức. Các tiền đạo không gây áp lực đồng bộ, khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn và đội bóng thường phải lùi sâu sau khi mất bóng.

Nếu Mourinho từng nổi tiếng vì khả năng biến những cầu thủ thành một tập thể chiến đấu không ngừng nghỉ, thì Real hiện tại chưa có dấu hiệu đó. Và đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Mourinho hiện tại với Mourinho của thời kỳ đỉnh cao.

Ngày trước, ông có thể sử dụng những cuộc chiến với trọng tài để củng cố tinh thần tập thể. Bây giờ, nếu đội bóng vẫn chơi thiếu ý tưởng, những phát biểu ấy rất dễ bị nhìn nhận như một cách chuyển hướng sự chú ý.

Real còn thời gian. Bảy trận là chưa đủ để kết luận Mourinho thất bại, đặc biệt khi mùa giải còn rất dài. Nhưng ông không thể mãi dựa vào quá khứ để yêu cầu sự kiên nhẫn. Sau trận thua Atletico, Real đứng thứ 4 và kém Barcelona 6 điểm.

Cách biệt mới là 6 điểm, nhưng sự khác biệt về màn trình diễn đang khiến khoảng cách trở nên lớn hơn con số trên bảng xếp hạng. Mourinho vẫn tin Real có thể vô địch La Liga nếu được "cạnh tranh trong điều kiện công bằng". Ông cũng nhấn mạnh rằng mùa giải không được quyết định ở giai đoạn đầu mà ở đoạn kết.

Đúng. Nhưng để đi đến đoạn kết ấy, Real cần phải bắt đầu chơi bóng tốt hơn. Mourinho từng là bậc thầy trong việc tạo ra những câu chuyện xung quanh đội bóng. Ông biết cách khiến mọi người nói về mình, về trọng tài, về những bất công và về những cuộc chiến bên ngoài sân cỏ.

Nhưng Real Madrid không cần thêm một câu chuyện. Họ cần một hệ thốngm một hàng tiền vệ biết kiểm soát trận đấu và hàng công phối hợp thay vì phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân. Trên hết, họ cần khả năng pressing, sự cân bằng và một cấu trúc phòng ngự đáng tin cậy.

Nếu Mourinho tìm ra được những điều đó, thất bại ở Metropolitano có thể chỉ là một cú vấp trong mùa giải dài. Nhưng nếu ông tiếp tục dùng những công thức cũ để giải quyết những vấn đề mới, Real sẽ còn phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn cả chuyện trọng tài.

16 năm trước, Mourinho mang 13 lỗi của trọng tài vào phòng họp báo. Năm nay, ông mang theo hai bức ảnh. Công nghệ in ấn thay đổi. Nhưng nếu chiến thuật, cách vận hành và phương pháp của Mourinho vẫn không thay đổi, Real mới là đội phải lo lắng về phần còn lại của mùa giải.