U16 Việt Nam tạo nhiều cơ hội trong trận ra quân gặp U16 Australia

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Chiều 24/9, U16 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại CFA Team China 2026 gặp U16 Australia với cách nhập cuộc tương đối thận trọng. Sau những phút đầu thăm dò, các cầu thủ trẻ Việt Nam dần đẩy cao đội hình và chủ động hơn trong việc triển khai bóng.

Phút 19, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Văn Cảnh xâm nhập vòng cấm và có cơ hội dứt điểm nhưng bị hậu vệ Australia ngăn chặn.

Chỉ một phút sau, U16 Việt Nam cụ thể hóa sức ép. Từ quả phạt góc, Trung Anh bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa, ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Có lợi thế, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mạnh dạn tổ chức tấn công. Tuy nhiên, những sai sót trong quá trình kiểm soát bóng đã tạo cơ hội để Australia đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 28, U16 Australia tận dụng tình huống mất bóng của U16 Việt Nam để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút 34, đối thủ tổ chức phản công nhanh trước khi thực hiện đường căng ngang vào khu vực nguy hiểm. Trong nỗ lực ngăn chặn, Minh Quang đưa bóng về lưới nhà, giúp Australia vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, U16 Việt Nam tiếp tục gặp khó trước khả năng tận dụng sai lầm của đối phương. Phút 56, từ một tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân của các cầu thủ Việt Nam, Australia tổ chức tấn công và nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 66, Minh Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm khiến U16 Việt Nam phải chịu phạt đền. Australia tận dụng cơ hội để ghi bàn thứ tư.

Bị dẫn với khoảng cách ba bàn, U16 Việt Nam vẫn duy trì nỗ lực tấn công. Phút 71, Trung Anh tham gia vào một pha phản công trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Minh Nhật băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số còn 2-4.

Cơ hội tiếp tục đến với U16 Việt Nam ở phút 83 khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn U16 Australia.

Trong những phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về U16 Australia.

Dù chưa có được kết quả thuận lợi trong ngày ra quân, U16 Việt Nam đã tạo ra những thời điểm gây sức ép lên đối phương, ghi hai bàn và có thêm cơ hội từ chấm phạt đền. Ở chiều ngược lại, những bàn thua xuất phát từ các tình huống mất bóng, chuyển trạng thái và xử lý trong khu vực phòng ngự cũng là những vấn đề để Ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh trong các trận đấu tiếp theo.

CFA Team China 2026 là dịp để lứa cầu thủ U16 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ có trình độ và phong cách thi đấu khác nhau. Qua từng trận đấu, Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích ứng, tâm lý thi đấu cũng như mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật của các cầu thủ.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U16 Trung Quốc vào ngày 27/9. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau đó đối đầu U16 Kyrgyzstan ngày 30/9 ở lượt trận cuối CFA Team China 2026.