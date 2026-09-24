Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn tiếp sức ĐT nữ và U23 Việt Nam trước tứ kết ASIAD 2026

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn gặp gỡ, động viên U23 Việt Nam sau trận đấu với Philippines tại vòng bảng ASIAD 2026

Thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trao đổi với Ban huấn luyện hai đội tuyển về tình hình lực lượng cũng như công tác chuẩn bị trước vòng tứ kết.

Đối với ĐT nữ Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nghe HLV trưởng Hoàng Văn Phúc báo cáo về sức khỏe, thể lực và trạng thái tâm lý của các cầu thủ sau hành trình tại vòng bảng.

Ghi nhận tinh thần và những nỗ lực của toàn đội để giành quyền đi tiếp, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm tới quá trình hồi phục, chăm sóc sức khỏe và giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc.

Theo Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, mức độ thử thách sẽ ngày càng tăng khi các đối thủ đều có chất lượng chuyên môn cao. Bởi vậy, ĐT nữ Việt Nam cần duy trì sự tập trung, tuân thủ phương án chiến thuật và chỉ đạo của Ban huấn luyện.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, toàn đội cũng cần bảo đảm lực lượng, giữ tâm lý thoải mái và sự tự tin để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Thay mặt Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chúc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu quyết tâm, cống hiến và hướng tới kết quả tốt nhất ở vòng tứ kết.

Cùng ngày, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời động viên tới U23 Việt Nam trước cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những gì tập thể U23 Việt Nam đã thể hiện trong hành trình giành quyền vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu.

Tại tứ kết, thử thách dành cho U23 Việt Nam là U23 Hàn Quốc - một đối thủ mạnh của bóng đá châu Á. Trước cuộc đối đầu này, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam lưu ý các cầu thủ cần bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái, tự tin nhưng vẫn bảo đảm tính chủ động và kỷ luật trong lối chơi.

Đặc biệt, toàn đội được động viên biến sức ép của một trận đấu loại trực tiếp thành động lực, qua đó thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn và tinh thần thi đấu.

Việc cả ĐT nữ và U23 Việt Nam cùng góp mặt tại tứ kết đặt ra những thử thách lớn khi các đối thủ tiếp theo đều được đánh giá cao. Sự động viên từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cùng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ tiếp thêm tinh thần để hai đội tuyển bước vào vòng đấu loại trực tiếp với sự tập trung và quyết tâm cao nhất.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc lúc 13h00 ngày 25.9. Sau đó, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc lúc 17h30 cùng ngày.