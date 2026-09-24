Đội NARAKA: Bladepoint Việt Nam giành huy chương ASIAD đầu tiên cho thể thao điện tử Việt Nam

Các tuyển thủ Việt Nam toàn thắng ba trận vòng bảng trước khi bước vào trận bán kết gặp Thái Lan.

Thi đấu tại Aichi Sky Expo trong hai ngày 23 và 24/9, đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam khởi đầu bằng ba chiến thắng trước Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và Đài Bắc Trung Hoa. Cả ba trận đều kết thúc với tỷ số 2-0, giúp Việt Nam đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết gặp Thái Lan.

Trận bán kết diễn ra căng thẳng qua năm ván đấu. Việt Nam để thua sát nút 2-3, dừng bước trước trận chung kết. Theo thể thức thi đấu, hai đội thua bán kết cùng nhận Huy chương Đồng nên đội tuyển Việt Nam không phải thi đấu thêm trận tranh hạng Ba. Tấm huy chương này đánh dấu lần đầu thể thao điện tử Việt Nam có huy chương ở một kỳ ASIAD mà bộ môn nằm trong chương trình tranh huy chương chính thức.

Đội hình NARAKA: Bladepoint Việt Nam gồm năm vận động viên là Trần Công Tình, Lại Nguyễn Anh Khoa, Diệp Chí Hiếu, Văn Phúc An Khang và Hồng Phát, cùng huấn luyện viên Đỗ Trọng Nghĩa. Từ vòng bảng toàn thắng đến trận bán kết kéo dài năm ván, các tuyển thủ đã trải qua hai ngày thi đấu liên tiếp trước những đối thủ trong khu vực.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Đỗ Trọng Nghĩa cho biết, toàn đội buồn vì chưa đạt kết quả mong muốn. Theo ông, Thái Lan thi đấu đồng đều và hỗ trợ nhau tốt. Dù vậy, tấm huy chương tại ASIAD là kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời tạo động lực để các vận động viên tiếp tục tập luyện, thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu sắp tới.

Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam giành Huy chương Đồng tại ASIAD 20, mang về huy chương ASIAD đầu tiên cho thể thao điện tử Việt Nam.

Thành tích lần này là bước tiến so với ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đó là kỳ Á vận hội đầu tiên thể thao điện tử được tính huy chương chính thức, nhưng các đội tuyển Việt Nam chưa giành được huy chương. Tại ASIAD 20, NARAKA: Bladepoint mở đầu chương trình thi đấu thể thao điện tử của Việt Nam bằng một tấm Huy chương Đồng.

Đoàn thể thao điện tử Việt Nam dự ASIAD 20 với 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên, tranh tài ở bốn nội dung: NARAKA: Bladepoint, Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile phiên bản Asian Games và Identity V phiên bản Asian Games. Trước ngày lên đường, đội đặt mục tiêu đóng góp ít nhất ba huy chương vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Sau phần thi của NARAKA: Bladepoint, các đội tuyển ở ba nội dung còn lại tiếp tục bước vào tranh tài.