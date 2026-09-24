Cổ động viên FC Thái Nguyên được hỗ trợ toàn bộ chi phí 'tiếp lửa' trên sân khách

Các thành viên Hội CĐV bóng đá Thái Nguyên chuẩn bị trước giờ lên xe di chuyển.

Trận đấu thuộc vòng tiếp theo giữa FC Thái Nguyên và FC Bình Minh Sài Gòn sẽ diễn ra vào 16h00 Chủ nhật ngày 27/09/2026 trên Sân vận động Bà Rịa.

Mặc dù phải thi đấu xa nhà, FC Thái Nguyên sẽ không đơn độc nhờ sự phối hợp tổ chức bài bản giữa Ban lãnh đạo Câu lạc bộ, nhà tài trợ và Hội Cổ động viên (CĐV).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Hà Lan tài trợ 1 xe ô tô giường nằm 45 chỗ cùng toàn bộ chi phí vận chuyển trong thời gian từ ngày 24 đến 29-9. Đồng thời, FC Thái Nguyên sẽ đài thọ 100% chi phí ăn, nghỉ cho đoàn CĐV.

Hội CĐV bóng đá Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động cổ vũ, lên lịch trình, lộ trình và đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến đi.

Hiện tại, FC Thái Nguyên đang tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng sau trận đấu đầu tiên của Quy Nhơn United.