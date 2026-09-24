Esports Việt Nam viết trang sử mới tại ASIAD với tấm huy chương đầu tiên

ASIAD Aichi-Nagoya (Nhật Bản) ngày 24/9 chứng kiến một khoảnh khắc đáng nhớ của Esports Việt Nam. Sau những màn tranh tài căng thẳng với các đối thủ hàng đầu châu lục, đội tuyển quốc gia Việt Nam ở nội dung Naraka: Bladepoint đã xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng.

Đội tuyển quốc gia Naraka: Bladepoint giành Huy chương Đồng ASIAD 2026.

Đây không chỉ là thành tích đáng ghi nhận của riêng các tuyển thủ Naraka: Bladepoint mà còn đánh dấu tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử Esports Việt Nam.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, tấm Huy chương Đồng vẫn là thành quả của quá trình chuẩn bị, thi đấu và nỗ lực không ngừng của cả tập thể. Các tuyển thủ Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực lớn khi lần đầu tiên tranh tài ở một kỳ ASIAD, đồng thời cạnh tranh với những đại diện mạnh của Esports châu lục.

Naraka: Bladepoint là một trong những nội dung Esports được đưa vào chương trình thi đấu tại ASIAD 2026. Với đội tuyển Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên các tuyển thủ quốc gia tranh tài ở sân chơi thể thao lớn nhất châu lục này.

Sự xuất hiện của Naraka: Bladepoint tại ASIAD mở ra cơ hội để Esports Việt Nam tiếp cận một sân chơi có tính cạnh tranh cao, nơi thành tích không chỉ được đo bằng kỹ năng cá nhân mà còn đòi hỏi khả năng phối hợp, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Trong hành trình tại Aichi-Nagoya, đội tuyển Việt Nam đã trải qua những trận đấu căng thẳng và có thời điểm phải chịu sức ép lớn. Dẫu vậy, các tuyển thủ vẫn duy trì tinh thần thi đấu và giành được vị trí thứ ba chung cuộc.

Đằng sau tấm Huy chương Đồng tại ASIAD 20 là một tập thể gồm ban huấn luyện và các tuyển thủ đã cùng nhau chuẩn bị cho giải đấu. Đội tuyển Việt Nam có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đỗ Trọng Nghĩa (VIE_N_DO). Các tuyển thủ gồm: Lại Nguyễn Anh Khoa (VIE_K_LAI), Diệp Chí Hiếu (VIE_H_DIEP), Trần Công Tình (VIE_T_TRAN), Hồng Phát (VIE_P_HONG), Văn Phúc An Khang (VIE_K_VAN).

Mỗi thành viên đóng góp một phần vào hành trình đưa Naraka: Bladepoint Việt Nam lần đầu tiên bước lên bục huy chương ASIAD.