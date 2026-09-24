VĐV 17 tuổi làm dậy sóng đường đua xanh, phá kỷ lục thế giới tại ASIAD 20

Kình ngư 17 tuổi Shin Ohashi đã tạo nên một trong những dấu ấn nổi bật nhất của môn bơi tại ASIAD 2026 khi phá kỷ lục thế giới nội dung 200m ếch nam.

Xuất phát ở làn số 4, đại diện chủ nhà Nhật Bản nhanh chóng thể hiện tốc độ và khả năng duy trì nhịp bơi ấn tượng. Ohashi cán đích với thành tích 2 phút 04 giây 83, qua đó giành HCV và thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Ohashi làm dậy sóng đường đua xanh Asiad - Ảnh: Twitter The Japan New

Thành tích này nhanh hơn 0,65 giây so với kỷ lục cũ 2 phút 05 giây 48 do Qin Haiyang của Trung Quốc thiết lập năm 2023.

Không dừng lại ở đó, Ohashi còn phá sâu kỷ lục ASIAD 2 phút 07 giây 03, cũng thuộc về Qin Haiyang, phá luôn kỷ lục châu Á 2 phút 05 giây 48. Chỉ trong một cuộc đua, kình ngư 17 tuổi đã cùng lúc thiết lập ba cột mốc đáng nể.

Màn trình diễn của Ohashi càng trở nên đặc biệt khi anh bỏ xa các đối thủ còn lại. Denis Petrashov của Kyrgyzstan giành HCB nhưng về sau tới 3,84 giây.

Khoảng cách lớn ở một trận chung kết cho thấy sự vượt trội của kình ngư Nhật Bản trong ngày thi đấu này. Trước đó ít ngày, Ohashi đã giành HCB 100m ếch, HCB nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam.

Kết quả chung kết nội dung 200m ếch nam (ảnh chụp màn hình)

Ở tuổi 17, Ohashi còn nhiều cơ hội tiếp tục cải thiện thành tích và phát triển sự nghiệp. Kỷ lục 2 phút 04 giây 83 vì thế được xem là dấu mốc đáng chú ý của một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam Phạm Thanh Bảo thi đấu ở làn số 9 và cán đích thứ 10 với thời gian 2 phút 15 giây 24. Trước tốc độ rất cao của nhóm dẫn đầu, Thanh Bảo không thể chen chân vào nhóm tranh chấp huy chương.