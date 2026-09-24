U16 Việt Nam nỗ lực trong ngày ra quân CFA Team China 2026

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam

Trước đối thủ được đánh giá cao về thể hình và khả năng tranh chấp, U16 Việt Nam nhập cuộc thận trọng. Sau khoảng thời gian đầu thăm dò, các cầu thủ trẻ Việt Nam dần bắt nhịp, mạnh dạn cầm bóng và tổ chức những pha tấn công về phía khung thành Australia.

Phút 19, Văn Cảnh có cơ hội sau một tình huống phản công nhanh. Cầu thủ U16 Việt Nam xâm nhập vòng cấm nhưng pha dứt điểm bị hậu vệ đối phương ngăn chặn.

Chỉ một phút sau, những nỗ lực của U16 Việt Nam được cụ thể hóa. Từ quả phạt góc, Trung Anh bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, mở tỉ số 1-0.

Bàn thắng giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thêm tự tin và tiếp tục triển khai lối chơi chủ động. Tuy nhiên, U16 Australia cho thấy khả năng tận dụng sai sót khá tốt. Phút 28, từ một tình huống U16 Việt Nam để mất bóng, đối thủ tổ chức tấn công và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Đến phút 34, Australia thực hiện pha phản công nhanh trước khi căng ngang vào khu vực nguy hiểm. Trong nỗ lực phòng ngự, Minh Quang vô tình đưa bóng về lưới nhà, khiến U16 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với tỉ số 1-2.

Sang hiệp hai, U16 Australia tiếp tục khai thác những tình huống mất bóng của U16 Việt Nam. Phút 56, đội bóng trẻ xứ chuột túi nâng tỉ số lên 3-1 sau khi giành được bóng ở khu vực giữa sân.

Mười phút sau, Minh Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm và Australia được hưởng quả phạt đền. Đối thủ tận dụng thành công cơ hội để gia tăng cách biệt lên 4-1.

Bị dẫn sâu nhưng U16 Việt Nam không buông xuôi. Các cầu thủ tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm kiếm khoảng trống và tổ chức những pha lên bóng nhằm thu hẹp cách biệt.

Phút 71, Trung Anh căng ngang thuận lợi để Minh Nhật băng vào dứt điểm, ghi bàn thứ hai cho U16 Việt Nam. Đến phút 83, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đứng trước cơ hội rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc, Minh Nhật không thắng được thủ môn U16 Australia trên chấm 11m.

U16 Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công trong những phút còn lại nhưng không có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 dành cho U16 Australia.

Dù chưa có được kết quả như mong đợi, trận ra quân mang lại cho U16 Việt Nam những trải nghiệm quan trọng. Việc chủ động triển khai bóng, tạo được cơ hội và duy trì tinh thần thi đấu đến cuối trận là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, điều chỉnh những hạn chế bộc lộ trong quá trình thi đấu.

Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 cũng là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam tăng cường cọ xát với những đối thủ có phong cách và chất lượng chuyên môn khác nhau, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo lịch, U16 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U16 Trung Quốc vào ngày 27.9, trước khi thi đấu trận cuối với U16 Kyrgyzstan ngày 30.9. Đây sẽ là hai cơ hội tiếp theo để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn thiện lối chơi và kiểm nghiệm lực lượng.