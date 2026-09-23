Simeone biến Atlético thành đối thủ khó chịu nhất của Real Madrid

Chiến thắng ở trận derby cuối tuần qua tiếp tục củng cố thành tích đối đầu của Atlético Madrid dưới thời Diego Simeone. Đội bóng áo đỏ trắng còn lập cột mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên kể từ năm 1951 giành hai chiến thắng liên tiếp trước Real Madrid trên sân nhà.

Atlético Madrid duy trì thành tích ấn tượng trước Real Madrid

Trước khi Simeone xuất hiện, Atlético trải qua giai đoạn khó khăn trong các trận derby Madrid. Đội bóng này từng có chuỗi 14 năm không thể đánh bại Real Madrid, thường xuyên phải nhận những kết quả bất lợi trước đối thủ cùng thành phố.

Tháng 12/2011, Simeone tiếp quản Atlético trong bối cảnh CLB rơi vào khủng hoảng sau khi đội bóng này vừa bị Albacete loại khỏi Copa del Rey và đứng gần nhóm nguy hiểm tại La Liga. Ngay khi nhận nhiệm vụ, chiến lược gia người Argentina đặt mục tiêu biến Atlético thành tập thể có tính cạnh tranh cao hơn.

Ba lần chạm trán Real Madrid đầu tiên tại La Liga dưới thời Simeone đều kết thúc bằng thất bại. Bước ngoặt xuất hiện ở chung kết Copa del Rey 2013, khi Atlético đánh bại Real Madrid ngay tại sân Santiago Bernabéu. Chiến thắng này mở ra giai đoạn mới trong lịch sử các trận derby thủ đô.

HLV Diego Simeone tiếp tục giúp Atlético Madrid tạo dấu ấn trong các trận derby

Kể từ đó, Atlético trở thành một trong những đối thủ gây nhiều khó khăn nhất cho Real Madrid. Theo thống kê, sau 30 trận đối đầu tại La Liga dưới thời Simeone, Atlético đã giành 48 điểm từ Los Blancos. Barcelona đứng ngay phía sau với 47 điểm, dù số trận đối đầu ít hơn một trận.

Khoảng cách với nhóm còn lại cũng khá rõ rệt. Villarreal mới lấy được 34 điểm từ Real Madrid qua 27 trận trong 15 năm qua. Real Betis và Valencia cũng có cùng 34 điểm, nhưng phải thi đấu nhiều trận hơn Atlético trong quãng thời gian được thống kê.

Sevilla đứng tiếp theo với 22 điểm, trong khi Real Sociedad giành 20 điểm và Athletic Bilbao có 18 điểm trước Real Madrid. Những con số này cho thấy Atlético dưới thời Simeone duy trì thành tích đối đầu đáng chú ý trước đội bóng Hoàng gia.

Atlético Madrid giành 48 điểm trước Real Madrid dưới thời Simeone

Trận derby gần nhất càng làm nổi bật sự cạnh tranh giữa hai đội. Atlético giành chiến thắng trong cuộc đối đầu nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các quyết định của trọng tài. Kết quả giúp thầy trò Simeone tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trước đối thủ cùng thành phố.

Sau gần 15 năm trên băng ghế huấn luyện Atlético, Simeone đã biến những trận derby Madrid từ thử thách lớn thành một trong những màn đối đầu mà Real Madrid thường xuyên gặp khó khăn. Thành tích 48 điểm tại La Liga là minh chứng rõ nét cho sự cân bằng mà nhà cầm quân người Argentina tạo ra trong cuộc cạnh tranh với đội bóng Hoàng gia.