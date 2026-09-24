Xe chạy hydro của Toyota làm nhiệm vụ dẫn đoàn ở ASIAD

Toyota cho biết tại Asian Games và Asian Para Games năm nay tổ chức ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), hơn 1.900 ôtô của hãng sẽ được sử dụng để phục vụ di chuyển của vận động viên và quan chức trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, Toyota cũng cung cấp 15 xe xanh cùng hơn 100 phương tiện di chuyển cỡ nhỏ, sử dụng để hỗ trợ đi lại ở các địa điểm thi đấu.

Đáng chú ý, Toyota Mirai - mẫu xe điện chạy pin nhiên liệu hydro FCEV - là cái tên được lựa chọn cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trong thời gian diễn ra sự kiện. Một trong những vai trò đáng chú ý của Mirai ở Á vận hội 2026 là đảm nhận vị trí dẫn đoàn rước đuốc, cũng như dẫn đầu đoàn vận động viên tranh tài nội dung marathon.

Toyota cũng thông báo Global Team Toyota sẽ tham dự Asian Games và Asian Para Games năm nay với tổng cộng 7 thành viên đến từ 6 quốc gia, trong đó có vận động viên Lê Văn Công - lực sĩ cử tạ người khuyết tật của Việt Nam.

Vận động viên Lê Văn Công (thứ hai từ trái) trong đội hình Global Team Toyota tham dự Á vận hội 2026. Ảnh: Toyota.

Vận động viên Lê Văn Công sẽ đồng hành cùng 6 thành viên còn lại của Global Team Toyota, bao gồm Muhammad Fadli Imamuddin (Indonesia, xe đạp người khuyết tật), Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi (Malaysia, điền kinh người khuyết tật), Toh Wei Soong (Singapore, bơi người khuyết tật), Ernie Gawilan (Philippines, bơi người khuyết tật), Carlos Yulo (Philippines, thể dục dụng cụ) và Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, cầu lông).

“Tại Toyota Motor Asia, niềm tin này là trọng tâm của 'Move Your World' và của mối quan hệ đối tác liên tục của chúng tôi với các vận động viên của Global Team Toyota. Khi họ chuẩn bị đại diện cho quốc gia của mình tại Aichi-Nagoya 2026, Toyota tự hào được đồng hành, tôn vinh hành trình của họ và hỗ trợ các cộng đồng mà họ truyền cảm hứng”, Phó chủ tịch Preston Tan của Toyota Motor Asia cho biết.