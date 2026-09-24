ASIAD 20: Rowing Việt Nam khép lại hành trình với 4 Huy chương Đồng

Ngày 24/9 là ngày tranh tài cuối cùng của môn rowing tại ASIAD 20. Sau khi chưa đạt kết quả như kỳ vọng ở những nội dung chung kết trước đó, các tay chèo Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối với quyết tâm giành thành tích tốt nhất.

Đội tuyển rowing Việt Nam đứng thứ 7 toàn đoàn với 4 Huy chương Đồng (HCĐ) tại ASIAD 20 (Ảnh: Tâm Đình).

Tại chung kết thuyền đôi nữ một mái chèo, cặp Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 7 phút 13 giây 10, qua đó giành HCĐ. Ở nội dung có 6 đội tranh tài, các tay chèo Trung Quốc giành Huy chương Vàng (HCV) với thành tích 7 phút 06 giây 76, trong khi Uzbekistan đoạt Huy chương Bạc (HCB) với 7 phút 08 giây 08. Đáng chú ý, Phạm Thị Huệ là gương mặt giàu kinh nghiệm của rowing Việt Nam khi từng tham dự Olympic.

Tiếp đó, đội thuyền 4 nam một mái chèo gồm Trần Dương Nghĩa, Hoàng Văn Đạt, Thái Bảo Toàn và Nguyễn Phú bước vào chung kết, cạnh tranh với các đội Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan và Nhật Bản. Các tay chèo Việt Nam cán đích thứ 3 với thành tích 5 phút 54 giây 40, mang về thêm một HCĐ. HCV thuộc về đội Trung Quốc với thời gian 5 phút 49 giây 75.

Khép lại ASIAD 20, rowing Việt Nam đứng thứ 7 toàn đoàn với 4 HCĐ. Ngoài hai tấm HCĐ trong ngày 24/9, hai huy chương còn lại đến từ thuyền 4 nữ một mái chèo gồm: Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông và thuyền đôi nữ hạng nặng gồm Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc.

Trước khi bước vào ASIAD 20, rowing là một trong những môn được kỳ vọng có khả năng đóng góp huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Vì vậy, các tay chèo đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực cũng như tích cực tham dự các giải đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm.