Huy chương đầu tiên của cử tạ Việt Nam ở ASIAD sau 8 năm

Minh Trí tươi cười trên bục nhận huy chương.

Trần Minh Trí mang về huy chương đồng đầu tiên cho cử tạ Việt Nam ở ASIAD 20 với tổng cử 309 kg tại Trung tâm Thương mại và Công nghiệp Nagoya, Nhật Bản. Trong đó, phần cử giật đạt 139 kg và cử đẩy đạt 170 kg. Ở hai lần cử giật cũng như cử đẩy đầu tiên, đô cử 21 tuổi thành công ở hai mức tạ lần lượt là 136 kg, 139 kg ở cử giật và 167 kg, 170 kg ở cử đẩy. Tới lần ba, Minh Trí thất bại khi cử giật mức tạ 141 kg và cử đẩy mức 173 kg.

Huy chương đồng của Minh Trí được xem là thành công khi cử tạ không phải môn đoàn Việt Nam được đánh giá quá cao tại ASIAD 20. Ở ASIAD 19, cử tạ Việt Nam trắng tay. Đây cũng là huy chương đầu tiên của cử tạ Việt Nam kể từ năm 2018.

Lần gần nhất Việt Nam có huy chương môn này là nhờ công của Thạch Kim Tuấn (56 kg) với thành tích 280 kg và Trịnh Văn Vinh (62 kg) với con số 299 kg. Cả hai nam vận động viên đều giành huy chương bạc năm 2018. Kim Tuấn đã giải nghệ và chuyển sang huấn luyện. Văn Vinh chưa từ giã sàn đấu, nhưng không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Huy chương vàng 65 kg nam thuộc về Pak Myong-jin của CHDCND Triều Tiên với tổng cử 328 kg. He Yueji của Trung Quốc nhận huy chương bạc với thành tích 327 kg.

Bảng xếp hạng cử tạ nam 65 kg. Đồ họa: ASIAD 20.

Trước Minh Trí, hai đại diện của cử tạ Việt Nam đều không thành công. Hạng 53 kg nữ, Nguyễn Hoài Hương xếp ở vị trí thứ 10 với tổng cử 177 kg, kém nhóm có huy chương 37 kg. Hạng 60 kg nam, K' Dương về hạng 6 với 280 kg, cách chủ nhân của huy chương đồng 19 kg.

Huy chương đồng của Minh Trí là huy chương duy nhất của cử tạ Việt Nam trong ngày 24/9 và là huy chương thứ 16 hay huy chương đồng thứ 14 của đoàn ở ASIAD 20. Lực sĩ sinh năm 2005 từng giành huy chương vàng châu Á 2025, SEA Games 32, 33 và giải vô địch trẻ châu Á 2024.