Đua xe F1, Azerbaijan GP: Red Bull hoàn thiện đội hình mùa giải 2027

Isack Hadjar chính thức trở lại buồng lái sau 3 chặng đua vắng mặt vì chấn thương cổ tay gặp phải trong kỳ nghỉ hè. Red Bull cũng chính thức xác nhận tay đua người Pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Verstappen trong mùa giải 2027 sắp tới. Sự trở lại này cũng đồng nghĩa Lawson trở lại Racing Bulls sát cánh cùng Lindblad, và Tsunoda quay về vai trò dự bị sau 3 cuối tuần thi đấu chính thức đầy nỗ lực.

Mercedes tiếp tục là thế lực thống trị không thể cản phá. Chiến thắng liên tiếp tại Monza và Madrid đã giúp Antonelli nới rộng khoảng cách lên tới 81 điểm so với Russell, đồng thời bỏ xa Ferrari tới 145 điểm trên bảng xếp hạng đội đua.

Đáng chú ý, Mercedes thẳng thắn thừa nhận họ không thể mang tới nâng cấp với tần suất dày đặc như các đối thủ vì đã dồn phần lớn nguồn lực cho chiếc xe ngay từ đầu mùa. Dù vậy, điều đó không ngăn được chiếc W17 duy trì phong độ ổn định, và ban lãnh đạo đội đua khẳng định vẫn còn những nâng cấp mới đang được chuẩn bị trong các chặng đua sắp tới.

Antonelli hiện dẫn đầu với lợi thế 85 điểm

Phía sau cuộc đua vô địch, McLaren bước vào Baku với tâm thế cần phải phản công. Sau khi đánh mất chiến thắng đáng lẽ đã nằm trong tay vì một VSC không may mắn tại Madrid, Norris đã rút ngắn khoảng cách với Hamilton chỉ còn 5 điểm, trong khi Piastri vẫn đang tìm cách thoát khỏi một cuối tuần "vô hình" tại Tây Ban Nha. Với đặc thù đường thẳng dài và nhiều cơ hội vượt xe, Baku hứa hẹn sẽ là cơ hội để cặp đôi màu cam thể hiện lại sức mạnh.

Ở một diễn biến khác, Williams cuối cùng cũng tung ra gói nâng cấp lớn được chờ đợi từ lâu cho chiếc FW48. Sau khi bỏ lỡ buổi chạy thử tại Barcelona đầu mùa và vật lộn với vấn đề thừa cân, đội đua Grove đã dồn toàn lực cho gói nâng cấp lớn dành cho nửa sau mùa giải – giống với chiến lược mà Aston Martin từng áp dụng.

Williams hiện đang xếp thứ 9 với 11 điểm

"Nếu là một năm bình thường, Baku sẽ đưa chúng tôi trở lại cuộc đua tranh chấp. Nhưng phải thành thật, tốc độ phát triển của tất cả các đua năm nay quá lớn, và chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau", Albon chia sẻ sau cuối tuần khó khăn tại Madrid. Đây cũng có thể là "canh bạc" nâng cấp cuối cùng của Williams trong năm 2026, trước khi họ dồn toàn lực cho chiếc FW50 của mùa giải sau.

Ngoài ra, thị trường chuyển nhượng tay đua cho mùa giải 2027 đang khá im ắng. Sau loạt thông báo – bao gồm hợp đồng gia hạn của Verstappen, Hadjar, và việc bộ đôi Williams ở lại – chưa xuất hiện thêm biến động nào đáng kể. Đội hình của Haas cho mùa sau vẫn chưa được chốt dù đã thử nghiệm tới 4 cái tên khác nhau, trong khi tương lai của Fernando Alonso tại Aston Martin – dù được kỳ vọng công bố ngay tại chặng đua sân nhà Madrid – vẫn chưa có xác nhận chính thức.

Bearman đem về hơn 85% tổng số điểm cho Haas

Đón xem Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 diễn ra tại Baku City Circuit với lịch trình như sau (giờ Việt Nam):

FP1: 15h30 ngày 24/09

FP2: 19h ngày 24/09

FP3: 15h30 ngày 25/09

Phân hạng: 19h ngày 25/09

Cuộc đua chính: 18h ngày 26/09