Vinicius và Mbappe đang giẫm chân nhau

Real chỉ tạo 0,32 xG trước Atletico, mức thấp nhất của đội tại La Liga kể từ tháng 2/2015.

Nhìn vào bản đồ nhiệt của Vinicius và Mbappe trong trận Real thua Atletico Madrid 1-2 hôm 20/9, vấn đề hiện lên khá rõ. Hai cầu thủ thường xuyên xuất hiện ở cùng hành lang trái, nơi cả hai đều thích nhận bóng rồi tăng tốc về phía khung thành.

Với Vinicius, đó vốn là khu vực quen thuộc. Anh cần đứng đủ rộng để kéo hậu vệ ra ngoài, có khoảng trống trước mặt rồi dùng tốc độ và khả năng rê bóng để tạo khác biệt. Mbappe dù đá cao nhất trên hàng công lại không phải mẫu trung phong thích đứng cố định giữa hai trung vệ. Tiền đạo người Pháp thường lùi xuống hoặc dịch sang trái trước khi tăng tốc.

Khi chỉ một người thực hiện những pha di chuyển như vậy, Real có thể hưởng lợi. Khi cả Vinicius lẫn Mbappe cùng tìm về một phía, khoảng trống bắt đầu trở nên chật chội.

Hai người cùng thích một khoảng sân

Đây không phải vấn đề mới xuất hiện ở trận derby. Từ thời điểm Mbappe đến Madrid, việc bố trí hai cầu thủ đã là một trong những bài toán khó nhất với các HLV của Real.

Vinicius chơi tốt nhất khi được trao cánh trái. Mbappe cũng từng tạo nên những mùa giải hay nhất sự nghiệp từ những pha xuất phát ở nửa trái sân, thay vì đứng quay lưng trong vòng cấm như một số 9 truyền thống.

Bellingham thậm chí từng thừa nhận hồi tháng 4 rằng Real có những thời điểm để anh, Vinicius và Mbappe tập trung quá nhiều ở bên trái. Nhận xét ấy khá sát với những gì diễn ra tại Metropolitano.

Bản đồ nhiệt trận derby cho thấy Vinicius và Mbappe thường xuyên xuất hiện trong cùng khu vực bên trái hàng công Real.

Khi Mbappe dạt sang trái, Vinicius không còn nhiều không gian để xử lý như trước. Nếu Vinicius tiếp tục giữ chiều rộng, Mbappe phải nhận bóng ở khu vực chật hơn hoặc trở lại trung lộ. Bellingham cũng thường muốn tiến vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương, khiến mật độ cầu thủ ở khu vực này càng lớn.

Atletico hiểu điều đó và phòng ngự khá chủ động. Họ có thể dồn nhiều người sang cánh phải để hạn chế Vinicius, đồng thời sẵn sàng đối phó khi Mbappe dịch sang. Real vì thế có nhiều cầu thủ giỏi ở cùng một khu vực nhưng lại không kéo giãn được hàng thủ đối phương.

Đây là nghịch lý của hàng công hiện tại. Vấn đề của Real không nằm ở chất lượng cá nhân, mà ở cách những phẩm chất ấy ghép với nhau.

Vinicius cần khoảng trống để tăng tốc. Mbappe cũng vậy. Cả hai đều thích hướng mặt về khung thành hơn là nhận bóng quay lưng. Cả hai cũng nguy hiểm nhất khi có thể chạy từ ngoài vào trong.

Những đặc điểm ấy giúp họ trở thành những tiền đạo hàng đầu, nhưng đồng thời khiến Real khó phân chia không gian hơn.

Mourinho vẫn phải tìm cách cân bằng

Trận thua Atletico cho thấy Real trả giá thế nào khi cấu trúc tấn công không hoạt động.

Đội bóng của Mourinho chỉ kiểm soát 39% thời lượng bóng, tung ra 8 cú sút so với 18 của Atletico và có 3 pha dứt điểm trong vùng cấm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Real chỉ đạt 0,32, thấp nhất của CLB trong một trận La Liga kể từ tháng 2/2015, cũng trước Atletico.

Chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen ở phút 52 tất nhiên ảnh hưởng lớn đến cục diện. Tuy nhiên, trước khi Real còn 10 người, hàng công của họ cũng chưa tạo ra sức ép đủ lớn để Atletico phải thay đổi cách phòng ngự.

Mbappe chỉ có một cú sút trong trận Real Madrid thua Atletico 1-2 tại Metropolitano.

Mbappe chỉ có một cú sút. Vinicius không có pha dứt điểm trúng đích trước khi bị Mourinho rút khỏi sân sau chiếc thẻ đỏ của Huijsen. Real phải chờ đến phút 89 mới ghi bàn, và người lập công lại là trung vệ Antonio Rudiger trong một tình huống cố định.

Điều đáng nói là Mbappe không hề có vấn đề về phong độ. Trước derby, tiền đạo người Pháp ghi 8 bàn sau 7 trận mùa này. Mùa trước, anh ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, trong khi Vinicius có 22 bàn.

Real vì vậy không thiếu bàn thắng từ hai ngôi sao. Cái họ còn thiếu là một cấu trúc khiến người này chơi tốt mà không làm giảm không gian hoạt động của người kia.

Mourinho từng có một hàng công được phân vai rất rõ trong nhiệm kỳ đầu ở Madrid. Mùa 2011/12, Real ghi 121 bàn tại La Liga. Cristiano Ronaldo chơi từ cánh trái, Benzema hoặc Higuain đảm nhiệm trung lộ, còn Angel Di Maria thường giữ chiều rộng và tạo sự cân bằng ở phía đối diện.

Không phải lúc nào những cầu thủ giỏi nhất cũng cần đứng gần nhau. Nhiều khi việc kéo họ ra xa mới khiến đối thủ khó phòng ngự hơn.

Real hiện tại chưa làm được điều đó một cách ổn định. Nếu Mbappe sang trái, cần có người ngay lập tức lấp khoảng trống ở trung tâm. Khi Vinicius giữ biên, những cầu thủ còn lại phải tạo đủ chiều rộng ở phía đối diện để hàng thủ đối phương không thể dồn toàn bộ quân số sang một phía.

Vinicius rời sân sau chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen ở đầu hiệp hai.

Giải pháp cũng không đơn giản là bắt Mbappe đứng yên trong vòng cấm hay đưa Vinicius sang cánh phải. Làm như vậy có thể khiến cả hai mất đi những gì họ làm tốt nhất.

Mourinho cần tìm ra những quy tắc di chuyển rõ ràng hơn. Mbappe vẫn có thể dạt trái, nhưng khi anh làm vậy, Vinicius phải biết mình cần đứng ở đâu. Ngược lại, khi Vinicius nhận bóng ở biên, Mbappe cần trở thành điểm đến trong vòng cấm thay vì tiếp tục chạy về phía đồng đội.

Sau hơn hai năm Mbappe có mặt tại Madrid, câu hỏi ấy vẫn chưa biến mất. Trận derby chỉ khiến nó hiện ra rõ hơn: Real sở hữu hai tiền đạo có thể tự quyết định trận đấu, nhưng để cả hai cùng phát huy hết khả năng, trước tiên họ phải ngừng tìm đến cùng một khoảng sân.