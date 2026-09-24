Mong sớm an cư trên vùng đất mới

Khu vực thu hồi đất thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Minh Đức 1 tại phường Phúc Thuận, có quy mô 67,37ha.

Hơn 4.000m2 đất của gia đình bà Dung Thị Hòa, tổ dân phố Hồ nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Minh Đức 1. Bà Hòa chia sẻ: Gia đình tôi xác định, khi Dự án triển khai sẽ đồng thuận, bàn giao đất. Chúng tôi chỉ mong sớm biết vị trí tái định cư, thời gian được nhận đất để còn tính chuyện xây nhà và công việc sau này. Nếu nơi ở mới được chuẩn bị sớm thì gia đình sẽ chủ động hơn, không phải đi ở tạm.

Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Minh Đức 1 có quy mô 67,37ha, ảnh hưởng khoảng 400 hộ dân, trong đó có 55 hộ phải di chuyển chỗ ở. Đến nay, đã có trên 55,7ha được kê khai, kiểm đếm. Với những hộ phải di chuyển đến nơi tái định cư không đơn thuần là được bố trí một lô đất mới, mà còn là điểm bắt đầu để sắp xếp lại cuộc sống, công việc sau khi bàn giao đất.

Câu chuyện về nơi ở mới cũng đang được nhiều gia đình thuộc phạm vi Dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 nhắc tới. Bà Hà Thị Sáu, tổ dân phố Trặm đã có hơn 50 năm sinh sống tại đây. Nay, hàng nghìn mét vuông đất, bao gồm cả đất ở và ruộng vườn nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện Dự án. Bà Sáu chia sẻ: Tôi chỉ mong sớm có đất tái định cư để gia đình làm nhà, chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Cán bộ phường Phúc Thuận tuyên truyền, trao đổi với người dân về công tác giải phóng mặt bằng, góp phần tạo đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - giai đoạn 1 có quy mô 499,07ha, được triển khai trên địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công. Riêng phường Phúc Thuận, diện tích Dự án khoảng 256ha, liên quan đến khoảng 900 hộ dân. Trong đó, có khoảng 350 hộ phải di chuyển chỗ ở.

Thời gian qua, chính quyền phường đã tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, các nhà đầu tư và đơn vị liên quan rà soát từng dự án, tháo gỡ những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tái định cư… Riêng với Cụm công nghiệp Minh Đức 1 và Khu công nghiệp Tây Phổ Yên, nhiều cuộc làm việc đã được tổ chức để kiểm đếm tiến độ và xử lý những phần việc còn vướng.

Ông Đỗ Công Hanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Thuận, cho biết: Phường đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng cho 6 dự án phát triển kinh tế. Quan điểm của địa phương là quá trình triển khai phải gắn với bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống của nhân dân. Phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ từng phần việc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Những không gian công nghiệp, dịch vụ đang từng bước mở ra tại Phúc Thuận, góp phần tạo thêm việc làm và thay đổi diện mạo địa phương. Người dân Phúc Thuận đồng lòng, sẵn sàng nhường đất để các dự án được triển khai đúng tiến độ. Điều người dân mong muốn là các khu tái định cư được xây dựng kịp thời, để sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.