Đưa nhiều khu đất 'vàng' tại Đồng Nai ra đấu giá

Ngày 24/9, UBND TP Đồng Nai mới ban hành quyết định giao hơn 325ha đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại phường Long Thành, Đồng Nai.

Nhiều khu đất gần sân bay Long Thành được đưa ra đấu giá.

Cụ thể, diện tích đất được giao là hơn 325ha đất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành - Khu 2 (phân khu E). Theo quyết định, khu đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai để quản lý và xây dựng phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, làm cơ sở thực hiện dự án theo quy định. UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Long Thành tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai quản lý. Đồng thời, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai đang tập trung hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đấu giá 36 khu đất trong năm 2026 theo kế hoạch của UBND TP Đồng Nai.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai Nguyễn Cao Tài, đơn vị đang tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá.

Trong đó, trung tâm rà soát toàn bộ danh mục, xác định rõ các khu đất có khả năng đấu giá trong năm 2026 để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về giao đất, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với diện tích đất cao su. Cùng với đó, thời gian lập và điều chỉnh quy hoạch được rút ngắn, xây dựng cơ chế, kế hoạch riêng cho công tác xác định giá đất, chuẩn bị đầy đủ dữ liệu để xác định hệ số điều chỉnh giá đất, hạn chế tình trạng kéo dài thủ tục.

Khu đất "vàng" rạp Lido nằm ở vị trí đắc địa tại phường Trấn Biên.

Theo kế hoạch, TP Đồng Nai đưa 40 khu đất vào danh mục đấu giá trong năm 2026, với tổng giá trị tính theo bảng giá đất khoảng 55.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó 4 khu đất có diện tích lớn được xác định nằm trong định hướng quy hoạch đô thị đặc biệt sân bay Long Thành nên được loại khỏi danh mục. Phần còn lại gồm 36 khu đất được tập trung hoàn thiện để đấu giá trong năm nay.

Giai đoạn tháng 9, trung tâm thông báo đấu giá tổng cộng 16 khu đất và 20 khu đất còn lại sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thông báo đấu giá trong tháng 10 và 11/2026. Trong số 16 khu đất được chuẩn bị đấu giá có nhiều vị trí nằm tại khu vực đô thị Biên Hòa trước đây, hiện thuộc các phường trung tâm của TP Đồng Nai.

Bao gồm khu đất rộng hơn 4.400m2 tại đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, đối diện Thành ủy TP Đồng Nai, là khu đất từng được Nhà khách 71 và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đồng Nai sử dụng. Khu đất được quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ, công trình cao tối đa 20 tầng, chưa kể tầng hầm, giá khởi điểm gần 207 tỷ đồng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925 tỷ đồng.

Một khu đất khác nằm tại góc đường Cách Mạng Tháng 8 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, khu vực trước đây là Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đồng Nai (rạp Lido), có diện tích gần 2.200m2. Khu đất được quy hoạch đất công trình dịch vụ đô thị, công trình cao tối đa 20 tầng, giá khởi điểm khoảng 110 tỷ đồng. Tại phường Long Khánh, khu đất rộng khoảng 2,2ha trên đường Hùng Vương, có mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, được quy hoạch thực hiện dự án trung tâm thương mại và dân cư, giá khởi điểm khoảng 416 tỷ đồng.

Khu đất "vàng" nhà khách 71.

Ngoài ra còn có khu đất có diện tích lớn nằm tại phường Dầu Giây, tổng diện tích hơn 18.590m2. Trong đó, 9.116m2 đất ở được đưa ra đấu giá; hơn 9.474m2 còn lại là đất giao thông và cây xanh, không đấu giá. Giá khởi điểm khu đất hơn 133 tỷ đồng, tiền đặt trước gần 27 tỷ đồng. Hiện khu đất đang để trống, chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tại phường Tam Phước, thửa đất số 57, tờ bản đồ số 66 có diện tích 6.651m2. Trong đó, hơn 5.648m2 đất ở được đưa ra đấu giá, phần còn lại là đất giao thông không đấu giá. Khu đất hiện để trống, không có tài sản gắn liền với đất, giá khởi điểm gần 72 tỷ đồng. Còn tại phường Tam Hiệp, thửa đất số 59, tờ bản đồ số 119 có tổng diện tích hơn 2.762m2. Phần diện tích đưa ra đấu giá là 1.854m2 đất ở tại đô thị, phần còn lại là đất giao thông không đấu giá. Giá khởi điểm khu đất gần 84 tỷ đồng.