Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư quý III diễn ra vào sáng 23/9/2026. Ảnh: (phutho.gov.vn).

Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư quý III/2026 có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và gần 150 doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Phú Thọ.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, sau hội nghị đối thoại năm 2025, các cơ quan liên quan đã giải quyết 53 trong số 69 kiến nghị của doanh nghiệp. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, song một số khó khăn chưa được tháo gỡ triệt để, có nội dung xử lý còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

Với các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định tinh thần: “Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó”. Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp lắng nghe, trả lời đúng trọng tâm. Vấn đề thuộc thẩm quyền cần giải quyết ngay; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất phương án, xác định rõ lộ trình và thời gian xử lý. Ông yêu cầu không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Tại hội nghị, doanh nghiệp nêu vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách thuế, nhất là hoàn thuế. Các kiến nghị khác tập trung vào hạ tầng giao thông kết nối, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải và nguồn cung lao động chất lượng cao.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: (phutho.gov.vn).

Doanh nghiệp cũng đề xuất mở rộng tuyến xe buýt kết nối các địa phương lân cận; bố trí khu vực đỗ xe, điểm dừng đỗ tại khu công nghiệp; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Một số ý kiến đề nghị có chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và công khai kịp thời thông tin quy hoạch.

Tiếp nhận các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý từng nội dung.

Kết luận hội nghị, chủ tịch Trần Duy Đông yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm. Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh được giao rà soát vấn đề còn tồn tại, phối hợp tham mưu giải pháp xử lý đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục duy trì Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là chính sách thuộc thẩm quyền Trung ương, phải được tổng hợp theo nhóm để báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đối thoại, tháo gỡ khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trên tinh thần “Chính quyền đồng hành - doanh nghiệp tin tưởng - cùng nhau phát triển”.