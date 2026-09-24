Công bố quy hoạch phân khu 1/2.000 tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa quy mô 1.700 ha

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các phường, xã trong vùng quy hoạch. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên).

Ngày 23/9, UBND phường Hồng Châu tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa.

Đồ án do UBND phường Hồng Châu lập, được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/5/2026, với phạm vi quy hoạch rộng khoảng 1.708,9 ha thuộc địa phận các phường, xã: Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu, Tân Hưng.

Không gian kiến trúc, cảnh quan dự án được tổ chức trên cơ sở khai thác giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Phố Hiến xưa, kết hợp hài hòa giữa không gian đô thị, cảnh quan ven sông và khu vực sinh thái nhằm tái hiện hình ảnh thương cảng giao thương sôi động.

Theo quy hoạch, dự án được chia làm 4 phân khu chính: Khu I (Phân khu Phố Hiến rộng 411,13 ha) bố trí đón tiếp, bến thuyền và tái hiện khu phố cổ của người Việt cùng 12 quốc gia; Khu II (Phân khu lễ hội, trung tâm sự kiện và hội nghị quốc tế rộng 434,8 ha) gồm quảng trường và trung tâm hội nghị; Khu III (Phân khu dịch vụ du lịch và biểu diễn thực cảnh rộng 474,34 ha) dành cho thương mại dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu giải trí và đảo Hải Đăng; Khu IV (Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng rộng 388,65 ha) là không gian cảnh quan, vườn cây, cắm trại.

Phối cảnh minh họa kiến trúc dự án Phố Hiến xưa của tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đơn vị tư vấn cung cấp.)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hùng Nam đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện, quản lý chặt chẽ đất đai, bảo đảm đầu tư đúng định hướng; chú trọng thiết kế các công trình điểm nhấn; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn lịch sử, an toàn đê điều, phòng chống lũ; ưu tiên giải pháp sinh thái, huy động nguồn lực xã hội và thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.