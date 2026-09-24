Đại gia tiền số Hàn Quốc 'bơm' thêm tiền làm resort 5 sao ở Hội An

Bithumb đặt mục tiêu đưa khu nghỉ dưỡng ở Hội An vào hoạt động trong năm 2029. Ảnh: Bithumb.

Theo Yonhap Infomax, dựa trên hồ sơ công bố ngày 22/9, Bithumb Asset đã tham gia đợt tăng vốn của Asia Estate và góp thêm 112 tỷ won (khoảng 82 triệu USD). Sau giao dịch, tổng số tiền Bithumb Asset đã rót vào Asia Estate tăng lên khoảng 169,3 tỷ won (120 triệu USD).

Asia Estate là công ty do Bithumb Asset sở hữu 100%. Công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn mới để đẩy nhanh hoạt động phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Cụ thể, Asia Estate dự kiến chi 50 triệu USD để mua 100% cổ phần Goldburger Company. Bên cạnh đó, công ty sẽ cho Goldburger vay dài hạn 30 triệu USD để phục vụ hoạt động phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Khoản vay có lãi suất 4-6%/năm, tùy tình hình. Thời hạn cho vay từ tháng 1/2027 đến thời điểm khu nghỉ dưỡng mở cửa vào năm 2029.

Như vậy, một phần đáng kể trong khoản vốn 82 triệu USD mà Bithumb Asset rót thêm vào Asia Estate sẽ được sử dụng cho dự án resort tại Việt Nam.

Bithumb thông qua Asia Estate đã mua khu đất của Golden Sand Resort tại khu vực Đà Nẵng - Hội An với giá khoảng 36 tỷ won (26 triệu USD). Sau đó, doanh nghiệp lên kế hoạch tháo dỡ các cơ sở hiện hữu để phát triển một khu nghỉ dưỡng mới mang tên SUNYATA.

Bithumb cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác với Hilton và đặt mục tiêu hoàn thành, đưa khu nghỉ dưỡng vào hoạt động chính thức trong năm 2029.

Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài hơn dự kiến. Theo Bithumb, doanh nghiệp cần thêm thời gian để xem xét kế hoạch xây dựng và vận hành.

Trong quá trình phát triển dự án, Asia Estate phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ từ Bithumb. Từ năm 2022, Bithumb đã rót khoảng 40 tỷ won (29 triệu USD) vào Asia Estate thông qua các đợt tăng vốn và tiếp tục thực hiện một đợt tăng vốn vào năm ngoái.

Trong thời gian dự án chưa được triển khai mạnh, Asia Estate gần như không có doanh thu riêng và tiếp tục hoạt động dựa vào nguồn vốn hỗ trợ từ Bithumb.