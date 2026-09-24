Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khảo sát thực địa Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tuyến cao tốc CT.03 qua địa bàn tỉnh Sơn La dài 179,55 km, qua 18 xã, phường (điểm đầu giao với quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối giáp ranh tỉnh Điện Biên, kết nối đi Cửa khẩu Tây Trang). Trong đó, theo phương án, tuyến sẽ đi qua xã Tân Yên có chiều dài gần 15,15 km, dự kiến 50 hộ bị ảnh hưởng và phải bố trí tái định cư tập trung; đoạn qua phường Thảo Nguyên có chiều 10,27 km, dự kiến 140 hộ bị ảnh hưởng và phải bố trí tái định cư tập trung; đoạn qua phường Vân Sơn có chiều dài 2,56 km, dự kiến có 80 hộ gia đình và 5 tổ chức ảnh hưởng, trong đó 80 hộ phải bố trí tái định cư tập trung; đoạn qua xã Đoàn Kết chiều dài 2,03 km, dự kiến 1 hộ bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng Dự án CT.03

Hiện, tỉnh Sơn La đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án, trong đó rà soát hướng tuyến, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bãi đổ thải và nguồn vật liệu xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã cung cấp hồ sơ hướng tuyến, ranh giới dự kiến và dữ liệu bản đồ số cho các địa phương để phối hợp quản lý hiện trạng, rà soát đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Yên phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tiến độ lập quy hoạch chung và những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án CT.03 tại 4 xã, phường. Nhiều ý kiến tập trung đánh giá tính khả thi của các nút giao, đề xuất đặt trạm dừng nghỉ, phương án điều phối bãi đổ thải liên xã và quy hoạch mỏ vật liệu. Đối với khu tái định cư, đặc biệt tại phường Thảo Nguyên với 141 hộ bị ảnh hưởng, các đại biểu yêu cầu tính toán quy mô dự phòng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Gám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tiếp thu, giải đáp kiến nghị của địa phương về công tác quy hoạch, công tác kiểm đếm, giải quyết các vướng mắc phát sinh...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu Thường trực Đảng ủy 4 xã, phường xác định công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc CT03 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cấp xã để thực hiện dự án; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm 2026. Chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, tài sản, hoa màu trên đất; quản lý trật tự xây dựng trong phạm vi của dự án, các điểm tái định cư, bãi đổ thải, không để lấn chiếm, xây dựng công trình, trồng cây, sử dụng đất trái phép. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương quy định của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất để triển khai dự án.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các kiến nghị từ 4 xã, phường đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời rà soát toàn bộ các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã, phường có đường cao tốc đi qua, không để xảy ra khan hiếm vật liệu xây dựng, đội giá, tăng chi phí của dự án.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các xã, phường nghiên cứu bố trí một điểm dừng nghỉ trên tuyến; triển khai nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thống nhất, cập nhật nút giao, đường công vụ, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, khu tái định cư vào Quy hoạch chung xã, phường để sẵn sàng thực hiện Dự án CT03.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực địa công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện Dự án CT.03 tại phường Vân Sơn.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực địa địa điểm tái định cư Dự án CT.03 xã Tân Yên.

Trước đó, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi khảo sát thực địa và nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các xã, phường trong việc rà soát, chuẩn bị các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ thải phục vụ dự án.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực địa nút giao, điểm tái định cư, bãi đổ thải tại xã Đoàn Kết.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực địa công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện Dự án CT.03 tại phường Thảo Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho 4 xã, phường.