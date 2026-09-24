Cần Thơ thành lập Khu Công nghệ cao với hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư

Sơ đồ vị trí dự kiến xây dựng Khu Công nghệ cao Cần Thơ. (Ảnh: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ)

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố với quy mô diện tích 200ha tại phường Ô Môn, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, việc thành lập dự án căn cứ trên Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), các điều chỉnh quy hoạch liên quan và sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự án được xác định là khu kinh tế-kỹ thuật đa chức năng, phát triển theo mô hình đa ngành, đóng vai trò hạt nhân liên kết các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ chiến lược, ươm tạo doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.

Nhằm phát huy lợi thế địa phương và giải quyết các bài toán phát triển vùng, Khu Công nghệ cao Cần Thơ sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực công nghệ trọng điểm bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng và công nghệ sau thu hoạch. Các lĩnh vực này hướng tới phục vụ trực tiếp quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng chế biến sâu nông, thủy sản, chế tạo máy nông nghiệp thế hệ mới, phát triển năng lượng tái tạo và cung cấp giải pháp công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án được quy hoạch trên diện tích giai đoạn đầu 200ha cùng quỹ đất dự phòng mở rộng 100ha. Cơ cấu sử dụng đất bao gồm 94,8ha dành cho khu sản xuất công nghệ cao và công nghệ chiến lược (chiếm 47,4%); 31,6ha cho khu nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp (15,8%); 20ha cho khu cây xanh, mặt nước (10%); 18ha cho hệ thống giao thông, bãi đỗ xe (9%); 15,8ha cho khu Trung tâm quản lý, điều hành (7,9%); 15,8ha cho khu dịch vụ và hỗ trợ (7,9%); và 4ha cho khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (2%).

Về tài chính, dự án kết hợp giữa ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa. Trong số đó, ngân sách thành phố Cần Thơ dự kiến bố trí 1.437,668 tỷ đồng (chiếm 28,46%); nguồn vốn huy động ngoài ngân sách (FDI, ODA, vốn nhà đầu tư hạ tầng và thứ cấp) đạt 3.613,766 tỷ đồng (chiếm 71,54%).

Lộ trình triển khai dự án được chia làm 3 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 2026-2028 (phân kỳ 1) hoàn thiện thủ tục pháp lý, thành lập Ban Quản lý, phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng và khởi công hạ tầng kỹ thuật với kinh phí khoảng 2.640 tỷ đồng.

Giai đoạn 2028-2030 (phân kỳ 2) tiếp tục giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng với kinh phí dự kiến hơn 2.411 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn vốn huy động ngoài ngân sách.

Từ sau năm 2030, toàn bộ khu công nghệ cao đi vào vận hành, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư văn phòng, trung tâm R&D, nhà xưởng và các tập đoàn công nghệ.

Về mô hình quản lý, giai đoạn đầu dự án hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu do thành phố quản lý, sau đó từng bước chuyển đổi sang công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh hạ tầng, tiến tới cổ phần hóa khi đủ điều kiện.

Dù là vùng sản xuất nông, thủy sản trọng điểm của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long trước đây là vùng kinh tế trọng điểm duy nhất chưa có khu công nghệ cao. Việc thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ mang ý nghĩa chiến lược nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59-NQ/TW về phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án Khu Công nghệ cao Cần Thơ sẽ đóng vai trò đầu tàu kết nối, lan tỏa công nghệ, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và nhân lực trình độ cao cho toàn vùng. Nhằm triển khai hiệu quả, Ủy ban Nhân dân thành phố phân công Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tham mưu tổ chức triển khai; Sở Tài chính tham mưu cân đối vốn và phương án huy động hợp tác công tư (PPP); Sở Xây dựng chủ trì lập, thẩm định quy hoạch; Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và giám sát môi trường; cùng Sở Nội vụ tham mưu về bộ máy tổ chức và cơ chế thu hút nhân lực./.